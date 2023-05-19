首季錄千宗釣魚詐騙失2160萬　涉電訊及積分SMS　慎防可疑域名

「親愛的用戶：您的帳戶積分將於今天到期，請儘快換領積分獎賞，逾期將作廢」。本港釣魚詐騙案日趨嚴重，警方首季錄得1408宗釣魚詐騙案，損失2160萬元，八成半涉電訊公司及獎賞積分計劃。



有市民曾收到電訊商SMS推廣「1蚊換耳機」，見「好抵」就衝動輸入資料，翌日發現信用卡被簽帳損失2.4萬元，亦有會計師以為有優惠耳筒，「中伏」損失70萬元。警方提醒，切勿點擊可疑SMS內的網址，當中.cc、.top、.vip、.today、.club等有機會是「騙址」。



本港釣魚詐騙案日趨嚴重，警方首季錄得1408宗釣魚詐騙案，損失2160萬元，八成半涉電訊公司及獎賞積分計劃。（盧翊銘攝）

警方有見釣魚詐騙案日趨嚴重，今年起將案件從整體騙案中獨立計算，今年首季錄得1408宗，佔整體科技罪案兩成，受害人年齡界乎18至78歲，以51至60歲為主，損失金額達2160萬元，假冒對象當中，73.5%涉及電訊公司有1035宗、12.5%涉零售集團獎賞計劃有177宗、4%為郵遞服務有53宗、其餘10%為其他機構有143宗。

受害人：見到咁平應該要起疑，唔好相信

受害人陳女士（化名）現身說法，她在今年2月14日收到虛假電訊商短訊，指加1元可換購藍牙耳機，於是輸入了信用卡號碼、到期日及CVV號碼，「我當時無懷疑，只係覺得好平，好衝動就按咗入去」。

詎料翌日收到銀行通知，戶口在韓國簽帳2.4萬元，她稱「依家仲係好驚」，不敢再使用信用卡，亦不會再打開陌生短訊，她呼籲市民「見到咁平應該要起疑，唔好相信，唔好入資料。」

會計師收SMS優惠換耳筒失70萬元

至於釣魚SMS案件，今年1月一名65歲會計師收到偽冒電訊商短訊，聲稱可以換取耳筒，他不虞有詐點擊SMS內虛假網址，並輸入信用卡等資料，其後收到銀行通知「碌爆卡」，損失70萬元。

「炒幣」碩士生下載插件失總值2500元USDC

警今年最大宗釣魚騙案發生在年初，一名「炒幣」碩士生在twitter見到一條「免費送USDC」的連結，他點擊後在電腦安裝了一個Google Chrome插件，並授權連接「電子錢包」，未幾其總值250萬港元的USDC被匯走。

今年5次大型拘捕行動34人被捕 涉款367萬元

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司陳純青指出，釣魚詐騙手法一般以SMS指帳戶異常、積分到期等，盜取信用卡資料後購買機票、點數卡、虛擬資產、電子產品等，亦會引伸援交、網上情緣、投資騙局等。

警隊新推出的騙視伏APP有逾72萬次搜尋，12萬次「有伏」警示，3.5萬宗與詐騙案有關，估算成功攔截43.9億元損失。今年進行5次大型拘捕行動34人被捕，偵破246宗案件，涉款367萬元。警方亦與電訊業協作，封鎖近3000個詐騙網站。

警指曾有偽冒「易通行」SMS籲小心

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽表示，騙徒使用的SMS名字及內容幾可亂真，網址連結非一般常見.com或.hk，而是古怪的.cc、.top、.vip、.today、.club等，亦有可疑網址會偷取鍵盤的輸入記錄，即使輸入信用卡資料後沒按「送出」都可竊取。

葉卓譽又指，警方在4月發現「易通行」可疑SMS，當時雖未正式啟用，但有市民收到短訊，表示要繳付隧道費，暫未有人受騙。