女經紀風筒吹傷男友下體　指原審錯以性虐癖好定罪　求上訴被拒

女保險經紀與較她年輕7年的高材生IT男發展姊弟戀，惟女經紀疑不滿男友床上「好快完事」和買樓問題，多番虐打對方，包括用風筒吹男友的下體至出水泡。經紀早前被裁定相關控罪罪成，被判囚41個月。她不服定罪提出上訴，其代表大律師今(1日)指原審法官裁決錯誤，不應因女經紀在性虐上屬支配的一方，而認為她會使用暴力，從而裁定她傷人等罪成，惟控方指原審官根據事實作裁斷，認為裁決並無不當。上訴庭法官薛偉早上聽取陳詞後，下午即下書面裁決，認為女經紀沒有合理可爭辯之處，拒批上訴許可。



上訴人麥凱晴，早前被裁定4項有意圖傷人罪成。控罪指她於2018年5月至8月間，在跑馬地某大廈屢次襲擊及傷害男子X。

支配一方不代表使用暴力

代表麥的大律師陳詞指，麥和事主X拍拖時進行性虐待（SM），麥屬施虐者，事主為取悅她而同意進行。律師認為原審法官錯誤使用該些證據，推論麥在和事主的感情關係中，屬支配的一方，從而裁定她罪成。律師強調，控罪的虐打行為並非在進行性虐待時發生，麥屬支配一方，不代表她使用暴力。

控方指原審官以事實作基礎

控方回應指，本案案情簡單，亦屬「一對一」的案件。原審法官以事實基礎作裁定，其事實方面的裁定亦沒有出錯。

原審法官非因麥的性格作裁斷

薛官在判辭指，就麥質疑因她有性虐待癖好，原審法官因此認為她更有可能干犯該些罪行，而裁定上訴人罪成。惟薛官認為，原審法官在處理麥和事主的關係時，只是當作這為案件發生的背景。辯方指事主的傷勢是進行性虐待時自殘造成，當中涉及事主和麥的可信性。薛官卻認為，原審法官有小心地分析證據，接納事主的說法，並非如辯方所指，因麥的性格而裁定她罪成。

辯方專家只憑事主傷勢作推斷

此外，麥投訴原審法官拒接納她的精神科專家報告，及拒接納事主的的傷勢似自殘造成的說法。薛官認為原審法官裁定正確，又指辯方專家報告對本案沒有幫助，該名專家亦沒有見過事主，其說法只根據事主傷勢照片作推斷。

案件編號：CACC190/2020

案發經過。(詳看下圖)