有檢疫酒店半年後才退款 　消委會：立法規管網購須視乎商戶操守

消委會早前公布，去年網購投訴個案佔逾一萬宗，升幅逾七成，當中包括檢疫酒店投訴。消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會去年收到779宗涉及檢疫酒店投訴，其中有消費者因政府調整隔離日數，縮短入住時間，但六個月後才收到酒店退款，「事實上實在等得太久。」



對於不少人討論是否應立法規管網購，黃鳳嫺表示，要視乎商戶操守和服務質素，「如果做得好，就似乎不需要監管。」她亦提醒，消費者亦有責任看清楚條款。



消委會總幹事黃鳳嫺表示，是否立法規管網購，視乎商戶操守和服務質素，「如果做得好，就似乎不需要監管。」（資料圖片夏家朗攝）

消委會早前公布，2022年網購投訴個案佔逾一萬宗，升幅逾七成，當中包括檢疫酒店投訴。黃鳳嫺表示，疫情令不少人都改變了消費模式，「（原本）唔係好習慣網購，都變成好習慣網購。」

她表示，去年收到779宗涉及檢疫酒店投訴，其中有消費者因政府調整隔離日數，縮短入住時間，但六個月後才收到酒店退款。她引述個案指，因應政府抗疫政策一直放鬆，並由21日一直慢慢縮減，故消費者欲取消相關預約，惟部分酒店卻不願意取消，至後來願意取消，卻需時六個月才退回數千元或萬多元予消費者，認為「實在等得太耐。」

她提到，消委會去年的調停成功率達六成四，當中涉及網購的調停成功率達七成，惟處理時間比較長，要一個多月才能解決。對於有聲音指希望立法規管網購，她則表示，全球有一半國家有立法規管網購，部分國家是設法律監管退貨機制，如規定要有七天或十四天無理由的退貨機制，另亦有國家要求商戶提供清楚的聯絡資料，增加消費者信心，以便他們退貨或查詢。

至於本港是否立法規管網購，她認為，要視乎商戶操守和服務質素，「如果做得好，就似乎不需要監管。」她亦提醒，消費者亦有責任看清楚條款，而有疑問亦未有主動去查詢，令到在收到貨後才得悉與自己有想像有出入，則會增加不少與商家的爭議。她亦提醒，不消費者不要光顧不知名的店鋪。

消委會去年接獲逾三萬宗投訴，最多是涉及食肆和娛樂的投訴，較去年上升四成三，大部分為點餐平台、外出用膳訂餐或推廣優惠溝通不清楚，以及主題公園的條款變更等。她亦呼籲市民購買境外樓宇時要注意條款，因物業的投訴指雖然只有約300多宗，但金額達7.3億，主要涉及物料或瑕疵問題。