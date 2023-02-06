消委會｜去年投訴重上3萬宗涉逾10億　網購投訴增佔73%涉款3600萬

疫情肆虐三年，消委會今（6日）舉行周年總結會公布，去年接獲的投訴按年升12%、再次重上3萬宗水平。投訴最多的首三個類別為食肆及娛樂服務、電器用品、旅遊事務。至於網購投訴分佈在方方面面，按年急增73%，突破一萬宗，佔整體投訴的38%，涉及金額增至3,600萬元。



▼2月6日 消委會舉行周年總結會▼



食肆及娛樂服務躍升投訴類別首位

消委會公布，去年接獲共30,764宗投訴，按年上升12%，2021年輕微下跌的趨勢中止，涉及金額達10.6億元。若撇除內地消費者及網購平台的投訴，仍有28,338宗居港消費投訴。

投訴排行榜方面，食肆及娛樂服務投訴，由2021年的第4位，一躍成為首位，按年急增43%至3,128宗。主要投訴為延期、沒有送貨、遺失，共佔806宗；其次是價格或收費爭議佔603宗；及更改或終止合約佔584宗。

電器用品投訴連續6年創新高

排第2名為電器用品投訴，去年錄得2,916宗投訴，雖然喪失榜首位置，但按年仍上升16%，連續6年創新高，涉及金額逾1,200萬元。當中維修保養及產品質素投訴共佔逾一半，仍以傳統電器為主，依次為冷氣機、電視機及洗衣/乾衣機。

旅遊事務投訴涉款1700萬 檢疫酒店佔779宗

排第3名為旅遊事務相關投訴，按年增逾一倍至2,573宗，涉及金額亦接近1,700萬元。預訂酒店投訴佔1,093宗最多，當中檢疫酒店佔779宗，近90%涉及價格及收費爭議、更改或終止合約。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，檢疫酒店投訴共計490萬元，退款時間最長達6個月。她認為投訴與隔離措施改變，以致租客更改入住日期不果作出投訴，或檢疫要求取消後，酒店延誤多月未能退款有關。

網購投訴突破1萬宗 佔全年數字38%

疫情加速本港網購發展，相關投訴在多個類別按年急增73%，合計10,686宗，佔全年整體投訴的38%；金額亦增加92%至3,636萬元。食肆及娛樂服務、旅遊事務及電器用品類別，同樣分別佔最多。

投訴性質方面，延期、沒有送貨、遺失佔3,922宗最多，按年增逾1倍。消委會認為與港人日益倚重網購及送貨有關，故敦促商戶改善物流安排，確保貨品按時送至消費者。

快測包投訴與口罩相若 分別佔近300宗

此外，雖然本港口罩供應穩定，相關投訴已回落至289宗，但快測包的投訴亦後來居上，達287宗，其中佔70%與產品延期、沒有送貨、遺失有關，投訴高峰期為第五疫爆發的三月佔196宗。