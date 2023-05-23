內地男稱與子先後遭貓抓傷　認掟貓落地致其死　官斥殘忍囚2.5月

持雙程證男子，欲棄養13個月大貓隻時與兒子爭執，其後涉將貓掟落地，幼貓失去知覺及流血死亡，獸醫指小貓有多處骨折。男子今（23日）在西九龍法院承認一項殘酷對待動物罪，求情指該貓曾抓傷其幼子，當日又抓傷他，他事發後主動報警望救回貓隻。署理主任裁判官香淑嫻卻指，幼貓抓人屬正常，被告沒有必要將牠用力掟落地，又指貓在高處跳下也不會死亡，但經被告之手，短短數呎已致命，可見本案情節嚴重，斥被告手法殘忍，判他入獄2個月2星期。



被告張明成，44歲，報稱無業，被控於2023年1月28日，在香港九龍深水埗福榮街81-87號一單位殘酷地對待，或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻貓，受到不必要的痛苦。

被告張明成在西九龍法院承認虐畜罪，判囚兩個半月。(資料圖片)

獸醫指貓隻多處骨折

案情指，被告於2020年從內地來港，與妻子育有兩名兒子。當日上午，被告與小兒子就是否繼續飼養涉案13個月大的貓隻有爭吵。不久後，被告的房間發出聲響，貓隻被發現嘴角流血。被告之後報警，貓隻同日被證實死亡，獸醫檢嘅發現牠多處骨折。

指貓想咬其手情急下掟落地

被告其後在會面紀錄中透露，他擔心貓隻長大後會變得危險，提議將牠放走，但其小兒子反對而發生爭執。被告之後欲捉貓時，貓隻狀似想咬他的右手。被告一時情急將牠掟至地下，貓隻因而流血，被告隨即報警。

家有一狗一貓非討厭小動物

辯方求情指，被告持雙程證來港，現正申請單程證來港定居，在內地接受教育至中三。辯方強調被告並非討厭小動物，家中另養有一隻狗及一隻貓，但本案事出有因。被告的小兒子早前遭涉案貓隻抓傷，案發當日再抓傷被告，被告因而將牠掟到地上。此外，被告不曾使用武器或嚴重暴力，更沒有預謀，因一時衝動犯案，事後自行報警亦是希望救回貓隻。

官斥無必要把貓掟落地

香官判刑指，本案情節嚴重，被告手法殘忍，明顯是用力將貓隻掟地。香官又稱：「貓呢啲寵物會抓人正常架。」儘管貓隻抓過被告，但他亦未見因而有嚴重傷勢，沒有必要將貓掟到地上。香官續指，貓即使在高處跳下也不會死亡，但經被告之手則短短幾呎已致命，可見被告當時力度之大。

指被告原想棄養當日行為是發洩情緒

香官又指，被告案發前已想棄養，之後更將貓隻掟至多處骨折，被告當時明顯是在發洩情緒。香官最後強調，香港是一個文明社會，不會容許任何人殘暴對待寵物。

案件編號：WKCC391/2023