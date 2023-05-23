831半周年衝突｜兩男涉企圖襲警及偷警頭盔　同被裁罪成下月判

港鐵太子站831事件半周年，市民與警方在旺角及太子一帶爆發警民衝突，期間一名「落單」警員被圍毆，更遭偷去頭盔。涉案兩男早前分別否認意圖襲警及盜竊罪受審，今（23日）在西九龍法院被裁定罪成。裁判官施祖堯指，其中一名被告案發時已衝到男警附近，因對方擎槍而放棄，其襲警行為已超乎預備；另一被告因貪心想將頭盔據為己有，已構成意圖永久剝奪他人財產。案件押後至6月7日判刑，以為被告索取背景報告，期間兩人須還柙。



兩名被告分別為張家培（25歲，升降機技工）、方智勇（40歲，物理治療助理）。張被控一項意圖襲警罪，指其於旺角西洋菜南街近豉油街附近意圖襲擊警員34731；方則被控一項盜竊罪，指其於同日同地偷竊一個警察頭盔，上述物品屬於偵緝警員34731的財產。

2020年2月29日，有示威者在旺角及太子站一帶就831半周年事件聚集。(詳看下圖)

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兩被告均挑戰口供的自願性

施官裁決指，兩名被告均爭議招認口供及錄影會面的自願性及公平性，指作出招認時遭警方用暴力對待及利誘。惟施官認為，張家培在初時已提出案發時只是想「睇戲」的開脫說法，如果他真的因害怕而決定配合警方，又為何會說出一些被警方質疑的說法，即使想配合警方，按常理亦應要求閱讀過記事冊內容才簽署，如是否寫明被告案發時想過襲警，但最後沒有實行。

方稱被捕後要服食精神藥物

至於方智勇的證供，他於2016年開始接受精神治療，聲稱被捕後遭警方威脅而需要服食精神藥物，但在庭上又未能說出當日服用了什麼藥物。另方聲稱當時遭誘使及威脅要配合警方，他必然要知道警方想他配合什麼，他需要承認什麼，才能知道他與警方的交易能否落實，故方沒有了解清楚的做法有違常理。此外，方聲稱對錄影會面的過程沒有印象，但後來又改口稱「記得少少」，說法自相矛盾。基於以上原因，施官決定不接納兩人的說法，裁定兩人的招認在公平、自願下作出。

警擎槍才停止上前施襲

施官續指，張的襲警行為已超乎了預備，他當日一直衝向受襲男警，離男警的距離已十分近，只不過是因為警員擎槍而中止行為，故裁定其企圖襲警罪成；另外，方在取得頭盔後，在一個角落撕去頭盔的貼紙，並據為己有，已構成意圖永久剝奪他人財產。即使方最後的確將頭盔交給了他人，但他因貪心取走頭盔，再擅自交給過路人亦已符合佔有的定義，故裁定其盜竊罪成。

案件編號：WKCC662/2022