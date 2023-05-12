港鐵半價日｜上月未用盡罰款金額　港鐵：累積夠資金會推多一日

政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」（港鐵又稱之為感謝日），當日乘客可以半價乘車，以取代原有為期半年的97折優惠。按照機制，港鐵會就上一年度因服務延誤的罰款金額，每2,500萬便提供一天半價日，原訂今年會有四天，其中兩日已於上月結束。

《香港01》按照港鐵的平均車費，以及其客流量推算，之前兩天的車費回贈都未達2,500萬元，實際回贈金額只是約2,100萬元。

港鐵回覆查詢指，會確保回贈的金額透過「感謝日」悉數回饋乘客，假如這四天「感謝日」完結後尚有「餘額」未完全回饋，會適時再安排「感謝日」回饋乘客。港鐵續指，當累積足夠金額後，便會安排新的半價乘車日。換言之，今年或有機會有第五個半價日。



▼4月8日 港鐵「感謝日」車費半價首日情況▼



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按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤愈31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠；但假如事故發生於繁忙時間，在新機制下其罰款會更高，每宗事故最高罰款為4,000萬元，以上年度為例，罰款總數達1.03億元。新機制下，只要罰款每達2,500萬元，港鐵便要提供一天半價日，按此計算，即今年有四天。

新罰則安排。

不過《香港01》按港鐵及入境處數據計算，4月8及9日的半價日，兩日的票價優惠金額都未達2,500萬元。翻查港鐵2022年年報，本地鐵路服務的平均車費為8.06元、過境服務為9.55元、輕鐵及巴士為3.12元。港鐵尚未公布4月份的客流量，不過按照3月份的本地服務周日平均日，為471萬人次。

至於過境線，來往羅湖及落馬洲站都同樣可享半價。翻查入境處的數據，4月8日一共有28.7萬人次經該兩個關口出入境，即有乘坐過境線；4月9日則有31.6萬人次。另外，輕鐵及港鐵巴士同樣受惠於半價優惠，其3月份日均客流量為58.4萬人次。

按上述乘客量，以及平均票價計算，4月8及9日的原本車費收入，分別約為4253萬及4,289萬元。由於港鐵提供半價優惠，以其原本車費收入推算，即兩日港鐵都回贈約2,100萬多元，少於原本每日2,500萬元的回饋金額。

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究竟餘下的金額如何使用？港鐵回覆表示，按照機制，回贈金額會透過半價日悉數回饋乘客，假如這四天半價日後尚有「餘額」未完全回饋，會適時再安排半價日回饋乘客。港鐵續指，當累積足夠金額時，便會再安排新的半價乘車日。

由於港鐵上年度的罰款為1.03億元，即就算設四個半價日，其實本身都有300萬元餘款未安排回贈。連同之前兩日未用盡的優惠回贈金額，合計估計已過千萬元。假如5月6及7日的乘客量依舊較少，就有可能再有餘款，按照港鐵說法，只要合計滿2,500萬元，就會再安排新的半價日。但究竟何時再有半價日，餘款合計是否滿2,500萬元，則有待港鐵公布及安排。

張欣宇：半價日應避免設於長假期

立法會議員張欣宇指，上次半價日正值復活節長假期，大批市民外遊未能受惠，建議港鐵之後揀選半價日時，應避免選擇長假期；而且亦應有更多推廣，令更多市民知悉有半價日。至於應否於平日設半價日，他表示需小心考慮，以免載客量「爆煲」。

假如餘下的金額未滿2,500萬元，張欣宇認為可先繼續儲備，若之後港鐵的服務水平一直良好，未再有罰款，方再考慮如何回饋市民。他又認為，應讓公眾知悉港鐵每次罰款金額、每次半價日所回贈的金額，令機制更有透明度，之後會於立法會提出有關建議。