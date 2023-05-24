周守仁為教宗與中國政府對話祈禱：中國教會和國家命運不可分割

天主教香港教區主教周守仁4月中到率團到北京訪問5天，是香港回歸以來首位在任香港主教訪問北京。他指今晚（24日）「聖母進教之佑」瞻禮日，為「為中國教會祈禱日」，在講道時強調，教會在當今的中國是不會以殖民的心態自居，如同當今教宗方濟各致力推動與中國政府的對話溝通，冀會眾可以為雙方懂得放下給對方立下的前設、假設和成見祈禱，再以同理心進一步互相了解，建立互信。



他又指，在中國的教會和國家的命運是不可分割的，「正因為這個教會的子民也是中國人。」儘管教會在中國的歷史上，面對不同的折驣和壓迫，但仍能夠在某些方面成長和發展。



(YouTube 公教頻道影片截圖)

周守仁：教會在當今中國不會以殖民心態自居

天主教香港教區今晚在在堅道座堂舉行定為「為中國教會祈禱日」，周守仁主教在講道時提到，在中國的教會和國家的命運是不可分割的，「正因為這個教會的子民也是中國人。」雖然教會在中國的歷史風雨飄搖，面對過不同形式的苦難，在中國的近代歷史也面對了不同的國內及國外的折驣和壓廹，惟即使困難重重，教會仍能夠在某些方面成長和發展。

他又指，雖然天主教會在歷史上曾犯過錯誤，惟教會在當今的中國是不會以殖民的心態自居。他續指，正如利瑪竇神父為了信仰本地化的努力，以及當今教宗方濟各致力推動與中國政府的對話溝通，冀會眾為雙方都懂得放下給對方立下的前設、假設和成見，再以同理心進一步互相了解，建立互信而祈禱，「以上的方法雖然不乏挑戰性，但實在是十分重要，也很管用的。」

周守仁又呼籲，教友為中國及教會展開新篇章祝禱，「因為天主才是真正歷史的主宰，不是我們任何一個有限生命的人，所以我們可以有信心地期待著歷史的主宰的介入。」