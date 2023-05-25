外傭簽證下月須申報刑事紀錄　僱傭公會未知會否向僱主披露待釐清

涉「基因編輯嬰兒」被判囚的南方科技大學前副教授賀建奎今年初自爆成功申請「高端人才通行證計劃」引起熱議，入境處昨（24日）宣布由下月19日起，調整簽證／進入許可申請的流程，要求受養人、外傭、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計劃申請人必須申報刑事定罪紀錄。

香港僱傭公會主席陳東風今（25日）於港台《千禧年代》表示，新安排下中介會知悉外傭的刑事紀錄，但受《私隱條例》保障下，現階段不清楚可否向僱主披露，但他提到，僱主較關注求職外傭的工作經驗及家庭背景，以往極少要求查閱外傭刑事紀錄。



香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

申報構成外傭壓力

陳東風指，相關申報要求對本身有刑事紀錄的外傭會構成一定心理壓力，因如實申報或會影響審批結果，倘選擇暪報，若被揭發則有機會構成刑事責任。



不過，陳東風認為，政府毋須就每宗外傭個案的海外刑事紀錄逐一核實，因覆核需時且勞師動眾，「相信無咁大精力。」他又提到，過往亦有在本港具刑事紀錄的外傭成功申請來港工作，相信入境處會據其曾干犯的刑事性質及時間，作出審批及把關。

僱主著重工作經驗

他又提到新安排下，中介一般會知悉外傭的刑事申報紀錄，但可否向僱主披露，則有侍私隱專員公署釐清。他又指，僱主聘用外傭時，較關注其工作經驗及家庭背景，以往極少要求查閱外傭刑事紀錄，亦無要求外傭出示良民證的做法。陳東風續說，中介僅屬職業配對，本身不具司法職能，除非外傭主動申報，或僱主付費，則可代為僱用外傭來源地的偵探代辦。