眼科名醫龐朝輝違規宣傳眼鏡88　專業失當成立　除牌1個月獲緩刑

眼科名醫龐朝輝及醫生陳燕晴兩年前接受本地媒體訪問，涉宣傳眼鏡88眼科醫療中心的積分計劃及療程等，違反《香港註冊醫生專業守則》不得為業務宣傳的要求。醫務委員會今日（25日）展開紀律聆訊，兩人均承認控罪，各被裁定兩項專業失當成立，判處在醫生名冊中除名1個月，緩刑3個月。



眼科名醫龐朝輝涉違規宣傳眼鏡88，被裁定專業失當罪成。（資料圖片）

案情指，眼鏡88眼科醫療中心醫務行政總監龐朝輝及醫生陳燕晴，於2021年5月，在中心開幕時接受本地媒體採訪，事後刊登的報道有兩篇涉及宣傳與推廣成份。例如報道引述陳燕晴提醒家長可於眼鏡88租用AI視覺習慣分析感應裝置，又提及龐朝輝將物色更多專業眼科醫生進駐各區的醫療中心，以相宜的價格為更多市民提供全面的眼科服務。另外報道亦提到他們推廣中心的積分計劃，標榜客人消費可兌換禮品或服務。

辯方求情時呈上其他醫生撰寫的求情信，均稱讚兩位被告行醫紀錄良好。辯方指，眼鏡88已向兩位被告承諾，日後涉及他們的報導刊登前，會先徵求他們同意，亦不會再使用兩位被告的名字、專業資格及相片等資訊來宣傳。

研訊小組主席鄧惠瓊在頒判辭時表示，二人在兩篇報導中均涉違規宣傳，例如龐朝輝提到以「更相宜的價格」提供眼科服務，明顯是想吸引更多病人光顧眼鏡88，陳燕晴亦涉宣傳公司的服務。報道又刊登兩人的姓名、職銜及照片，予公眾印象他們均讚同這些宣傳，違反專業守則。

她指，研訊小組商議後，認為兩人未能採取適當措施防止宣傳，但考慮到二人主動認罪、重犯機會低等，裁定二人專業失當罪成，在醫生名冊中除名1個月，緩刑3個月。