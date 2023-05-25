西九龍法院走犯案　控方透露案件將轉區院審　兩被告繼續還柙

西九龍法院於4月初發生調包走犯事件，一名涉及販毒案的37歲男子疑在法院臨時囚禁室內，與另一名在毆打案中獲准保釋的24歲男子交換手帶等，冒認對方後逃逸。兩人同被控明知地誤導警員罪，販毒案疑犯另被控從合法羈押逃離罪，兩人今（25日）分兩案在西九龍法院再訊，控方申請把案押後至6月21日再提訊，以備轉介至區院審訊的文件，獲裁判官批准。兩人繼續還押。



被告林景浩（24歲，無業）及陳樹華（37歲，售貨員），同被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街501號西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即分別容許陳謊報其身份為林、陳與林交換身份，以誤導警員52067何素強。陳樹華另被控於同年4月10日至13日，在香港身為警員陳偉鴻合法羈押下的人，從該警員的合法羈押中逃脫。

被告林景浩亦承認襲擊女友的罪名。(資料圖片)

林承認襲擊女友

此外，林景浩今亦承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他在今年4月9日，在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊其女友葉倩彤。案情指，林與葉是情侶關係，當日因感情問題爭執，林曾出拳打葉令葉頭部及肩膊受傷，林警誡下承認一時衝動犯案。案件押後至6月12日判刑。

案件編號：WKCC1572、1492、1607/ 2023