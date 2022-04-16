疫情｜機構提供食物援助逾2,000人受惠　九成為短期失業年輕家庭

第五波疫情最嚴峻的日子，口罩、成藥及生活物資奇缺，當大家專注孤寡老人的同時，很多正經歷短暫失業的年輕家庭苦無支援。有非牟利機構與基金會合作，去年起向疫情下失業人士提供互助互惠失業援助計劃，今日(16日)進行第二輪支援行動，向500戶合共逾2,000派發食油、大米、罐頭、口罩及快測包等物品，有受助主婦稱經歷丈夫失業病逝、物資加價等多重打擊，單靠個人收入不足以支撐整個家庭，幸獲機構援助暫度艱難困境，有關支援無異是及時雨。



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第二輪行動料500戶家庭共2,000人受惠

非牟利機構「心中有晴」聯合「中國海外愛心基金會」展新一輪「互助互惠失業援助計劃」，向因疫情失業受困人士提供短期的食品、防疫物資，經登記後獲500戶家庭報名，絕大部分受助者均來自年輕家庭，他們因疫情短暫失業、生活物資不足或防疫用品不足而陷入困境，經義工登記後今日(16日)於深水埔街坊福利會派發，每戶受助者可獲8公斤食米、三支食油、豆豉鯪魚、午餐肉罐頭、紙包裝粟米、米線、通心粉，以及口罩與快測包等物資。

物資派發前，「心中有晴」主席高永文醫生、立法會議員陳凱欣、梁文廣、保安局局長鄧炳強、中國海外高層獲邀到場出席啟動儀式，並有義工及受助家庭分享經歷。

南山邨區社區幹事陳麗紅表示，疫情最嚴峻時期導致大量食肆停業裁員，政府援助又未能及時送到有需要人士身上，她早前在邨內公開食物支援申請時，條件主要是非綜援住戶，結業申請人士當中，9成為年青家庭，派發大約200至300個庭，形容有關支援是及時雨，幫助街坊度過短期難關。

南山邨社區幹事陳麗紅(中)及夏女士(左)台上分享受助經歷，當中夏女士稱經歷疫情丈夫失業以至癌病去世，自己個人數入不足支撐家庭，幸及時獲食物支援度過困境。(莫家文攝)

一家四口疫下禍不單行 丈夫失業後癌病離世

其中一個受助人夏女士表示，與丈夫育有2名未成年子女，其中一人剛好考DSE，丈夫又突然失業，其後更因癌病去世，雖然她有工作，單靠她一個人無法支撐整個家庭，尤其是口罩防疫物資開支大增，超巿物價上漲，她又希望自身作則不想伸手向政府伸請綜援資助，令子女難堪，最終透過申請互助互惠失業援助計劃，獲派短期食物援助及防疫物資度過最艱難的日子，「對基層來講慳得一蚊就一蚊，慳咗呢度可以用嚟幫個仔補習。」

另一名受助王女士稱，她本身從事普通話補習老師，丈夫從事投資工作，疫情令她無法上課，丈夫收入亦大減三分之二，家庭收入大減，之後不得不靠援助計劃補充食物需要，她又指試過與其他受助人排隊，有婆婆投訴獲派的物資不如她的份量，其後獲悉義工會按家庭人數及需要派發不同份量，變相增加義工團的行政工作量，感謝他們用心幫忙。

保安局局長鄧炳強(左)出席互助互惠失業援助計劃的啟動儀式。(莫家文攝)

高永文：要向年輕家庭伸出援手

「心中有睛」主席高永文表示，第五波疫情令本港短時間內逾百萬人確診，醫療體系承受不到有關衝撃，無法做到早檢測、早隔離、早治療，當中加大檢測量及興建隔離設施問題難以解決，幸今次得到國家及中國海外集團的幫助下，本港得以在短時間完成興建6個極具質量的社區隔離設施；有了這些設施，即使不幸遇上第六波、第七波疫情，本港亦有能力進行全民檢測及做好其他抗疫工作，而「心中有睛」則採取民間合作方式幫助弱勢社群，認為獨居長者不單需要幫助，年輕家庭亦要伸出援手。

保安局局長鄧炳強稱第五波疫情來得又急又猛，中央派出疾控專家，中國海外又火速在7日內興建社區隔離設施，感謝中央派員迅即穩住疫戰，而 「心中有睛」失業援助計劃提供短期物資援助，相信本港萬眾一心會戰勝疫情，確保巿民身體健康。