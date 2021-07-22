食物援助電子化　聖雅各福群會試行津貼直存八達通　免歧視目光

疫情下不少人失業或開工不足，三餐不繼。然而，很多面對逆境的人怕被標籤、怕受歧視，因而未有領取食物援助。聖雅各福群會今年6月推出「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃，著重「方便性」、「食物選擇性」和「尊嚴」，受助人士只需一張八達通便可接收連續8個星期、每星期400元的津貼，然後自行到相關大型連鎖快餐店購買食物。有受助人士形容，計劃方便之餘，更可保障她與家人的尊嚴。



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使用食物券遭店員奚落

計劃受助人陳女士年約60歲，與兩位孫兒同住，一家靠丈夫當通宵保安的低微收入維持生計。以往陳女士曾申請不同食物援助計劃解困，但試過使用食物券時遭店員奚落使用「折墮錢」而感不快。

為節省生活費，陳女士買飯時只會購買豆ト及魚肉等，早午餐也只會吃通粉或米粉，盡量避免吃飯。參與「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃後，會利用資助在指定快餐店特意挑選扒餐，讓年幼孫兒可多食內類，補充足夠營養。

曾一周5天只以麵包充飢

另一名受助人士鄧女士去年年初因疫情被裁，失去兼職工作。疫情下，她曾一星期有5天三餐均以麵包充飢，但她一直沒有申請任何援助，希望自力更生，成為孫兒榜樣。後來，聖雅各福群會工作人員推薦她參加「FOOD-TO-GIVE」計劃，利用電子支付平台領取資助及購買飯餐，方便快捷之餘，也可避免他人歧視目光。

為了解中低層人士領取食物援助心態進行調查，訪問了113位受惠人士，發現8成6的受惠人士表示使用電子形式領取援助方便快捷，包括方式、地點和時間，7成6受訪者希望可以自行選擇食物。

八達通控股有限公司行政總裁李俊明表示，透過今次機會優化傳統的食物援助模式，而憑著今次經驗，希望繼續擴展與聖雅各福群會合作，更全面推動社會福利服務電子化。