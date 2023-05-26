長洲太平清醮｜掛畫取代大包山　市民：較失色冀主辦方明年早準備

長洲太平清醮標誌之一的三座大包山，因受疫情影響連續三年「縮水」，今年更以包山掛畫取代。有傳因太平清醮主辦方對包山製作費開價過低，已承辦逾半載的「包山世家」以人手及傷病為由婉拒。



有市民認為，掛畫包山明顯不及真包山，「爭啲囉，但OK嘅」，主辦方明年應及早準備。有家長則表示，過往包山較為壯觀，希望小朋友將來可一睹真正大包山。雖然不少人對新安排感到失望，現場仍有大量遊人在掛畫前「打卡」留念。



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疫情後首個長洲太平清醮人山人海，旅客紛紛在大街小巷拍照留念。其中位於長洲北帝廟對開的運動場，已安置三座小包山，並以巨型掛畫取代原來15.5米真包山。下午時份掛畫「背光」，難以看清畫上的包山，但仍吸引大量旅客拍照留念。

市民：掛畫包山較失色 但不影響節日氣氛

市民李先生表示，已得悉三座大包山消失，認為效果較失色，「爭啲囉，但OK嘅」，建議太平清醮值理會明年應提早準備。他強調太平清醮並非僅得包山可觀賞，還有飄色等活動，認為掛畫包山不影響熱鬧的氣氛。

李表示，對上一次到長洲感受太平清醮已是10多年前，當時天公不作美，包山因雨水而腐爛，慶幸今日天色晴朗，「今次見到完整，其實唔算太差啫講真。不過有返傳統咁大，梗係會好啲。」

有市民滿足三座小包山：起碼有好過冇

謝先生則首次觀賞太平清醮，對未能一睹大包山不感到失望，「睇完影完相都OK。」他認為，最重要感受節日氣氛，「起碼有好過冇，早幾年取消咗，𠵱家搞返大家可以嚟感受下長洲節日氣氛，都係開心嘅事。」

家長冀小朋友可一睹壯觀的大包山

郭小姐一家亦在現場「打卡」，她希望小朋友將來可一睹大包山，形容過往的包山較為壯觀。她對包山消失的內幕不予置評，又指今日已到不同景點拍照留念，「幾好呀幾好呀，（長洲）一如以往。」