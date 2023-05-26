長洲太平清醮｜平安包熱賣 島外人買50個送親戚 餅店生意增四成
撰文：陳葆琳 陳淑霞 歐陽德浩
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長洲太平清醮兩大盛事飄色巡遊及搶包山比賽今年復辦，長洲街頭今午（26日）人頭湧湧，近碼頭位置水洩不通，售買平安包老字號「郭錦記」上午11時已出現人龍，有客人專誠從烏溪沙過來長洲，一口氣買了50個平安包，打算派給親戚。「郭錦記」負責人郭宇鈿指，預計生意比往年增加四成，但仍只有疫情前約七至八成。
▼5月26日 長洲太平清醮2023 長洲及平安包店情況▼
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佛誕的長洲街頭，人流源源不絕，碼頭位置水洩不通，大街小巷裏的各個小店售賣着「平安包」，處處可見人龍。至今成立超過50年的的老字號「郭錦記」上午11時已出現人龍。
莊先生每年太平清醮都會去長洲，時隔三年，他隻身由烏溪沙前來長洲 一口氣買了50個平安包，帶着笑容滿載而歸，他打算市區派給親戚，「希望大家開心、平安」：「疫情過去，而家身體平安、歡喜，過一個新世代。」
吳氏夫婦則買了9個平安包及多個平安包吊飾，闊別三年的長洲，吳生今年氣氛頗好，但比呢個情況「爭啲」，今日過來順便周圍走走及吃東西，亦會看飄色。
▼5月26日 長洲太平清醮2023 飄色隊伍最後準備▼
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▼5月26日 長洲太平清醮2023 中環碼頭人潮▼
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▼5月21日 長洲太平清醮前一周「上包山」。▼
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▼5月21日 長洲太平清醮飄色最後綵排▼
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▼5月21日 長洲各式商戶都為太平清醮做好準備▼
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