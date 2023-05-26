長洲太平清醮｜傳統齋戒三日　麥當勞推期間限定素包　賣近4千個

齋戒是長洲太平清醮的傳統，每年佛誕前兩天開始，島上居民就會開始茹素，當地餐廳及酒家亦不會有肉食品。「肉食禁令」待佛誕日所有儀式結束後解除，即飄色巡遊完結之後，居民則可以開葷。



麥當勞位於長洲的分店，每年在太平清醮期間，都會一連三天賣「素包」，亦只限島內售賣。這款期間限定的素包，內含代替肉的炸物，由菇、紅蘿蔔及粟米製成。



長洲餐廳特設素食菜單應節

臨近長洲太平清醮，長洲居民飲食有所不同，按照傳統需要禁殺生及守齋戒三日。一般他們會在佛誕兩天前開始齋戒，直至今天下午兩時後，飄色巡遊結束，「肉食禁令」就會解除。

《香港01》下午四時許巡查長洲大部份餐廳，食客大多已恢復吃葷，傍晚時分，北社海傍路海鮮店非常熱鬧。餐廳「三：三」鄰近北帝廟，負責人謝小姐指，太平清醮期間，島吹均嚴格遵守齋戒，以免觸犯禁忌，以示對神明的尊重。餐廳特意設立素食菜單，為客人提供合適的膳食，遵循習俗。

麥當勞入鄉隨俗 一連三日賣素包

她指，早期每逢佛誕，太平清醮值理會都會派人逐間食肆巡查，檢查食肆有否違規售賣含肉類的菜式，如0發現會作出警戒，但由於近年經濟不景，執行上已不如以往般嚴格。她指，仍然有部份餐廳因為沒有齋菜售賣，選擇在齋戒日不營業。

位於長洲碼頭對面的麥當勞亦「入鄉隨俗」，每年佛誕售賣限定素包「脆香素菇包」，炸物餡餅由紅蘿蔔、粟米及菇製成，配上沙律醬及蔬菜，驟看甚至似「麥香雞包」。

分店經理黃先生表示，齋戒首日（24日）賣出1000個素包；第二日賣了1500個，今日直至約下午6時，賣出約1350個。