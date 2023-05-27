謝展寰認同應修改停電獎罰機制　料兩電對調低8%准許利潤立場強硬

政府今年與兩間電力公司為《管制計劃協議》進行中期檢討，範疇包括減低准許利潤、分擔能源價格成本以及檢視獎罰款機制。環境及生態局局長謝展寰今日（27日）表示，將會在中期檢討檢討兩電停電後，在指定時間恢復供電有獎勵的機制，認為兩電都會「講道理」、「坐低同政府傾。」



謝展寰又指，在國際能源危機下，兩電將能源成本全數轉嫁市民並不理想，將研究在協議下設立機制，要求兩電分擔部份燃料變化的成本。至於社會上有意見調低兩電8%的准許利潤，謝展寰指，由於協議有效期仍有10年，相信兩電會採取較強硬立場。



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研要求兩電分擔能源成本 謝展寰：全數轉嫁市民不理想

謝展寰在「有線新聞」節目《有理有得傾》指，過去兩年國際能源危機，增加市民的電費負擔，惟若將能源成本全數轉嫁市民並不理想，「喺一個能源危機裏面，唔係平日狀況嘅時候，將所有源價格升幅全部轉嫁於市民，一個咁大嘅公用企業，其實係咪應該喺一個危機嘅情況下，佢哋都負返啲社會責任、分擔啲責任呢？」他認為，可研究在政府與兩電簽署的協議下，設立機制或方式，要求兩電分擔部份燃料變化的成本。

對於有意見要求壓縮現時兩電8%的准許利潤，甚至將加價上限與通脹升幅掛鉤，謝展寰指，現時協議直至2033年場屆滿，要在中期計劃檢討有困難，預料兩電都會採取較強硬立場，而若將電費加價上限限制在通脹升幅則會影響兩電投資，不利長遠供電穩定性。

謝展寰。（資料圖片／張浩維攝）

兩電在現行協議下，停電或可有獎，惹外界批評。謝展寰表示，協議原本鼓勵電力公司盡快恢復供電，但近期兩宗事故後，認為有必要修訂機制，「以往兩幢大廈停電影響幾百人，同𠵱家影響咁多人，所以我哋覺得喺呢度，要睇下事件個重要性，人為錯誤你修（理）得快，回復（供）電回復得快係應該，點解仲要獎勵你呢？你做得快我應該罰你。」

他相信兩電亦會「講道理」，檢視有關錯誤，並會慎重考慮政府的建議，而兩電未來的投資和發展均需要政府批准，故有信心在今次中期檢討兩電會有誠意「坐低同政府傾。」

另外，在垃圾徵費方面，謝展寰則提到，指定膠袋生產商招標早前已經截止，當局接獲40多份標書，在取消膠袋要在本地生產的條款後，生產成本已降低三、四成，認為能抵銷指定綠色膠袋3%的額外成本，有信心可以批出標書，令垃圾徵費可以在今年內實施。