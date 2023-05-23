兩電中期檢討｜田北辰倡監管兩電開支　引累進罰款　停電有罰無獎

政府今年與兩間電力公司為《管制計劃協議》進行中期檢討，範疇包括減低准許利潤、分擔能源價格成本以及檢視獎罰款機制。實政圓桌立法會議員田北辰認為，政府應監管兩電開支，撇除無用資產，並應參考港鐵，發生事故只能「有罰無獎」；民建聯立法會議員梁熙則指，兩電需要負擔燃料調整費增幅，以確保電力公司以合理價錢購買燃料，並應修訂《電力條例》，賦予政府權力制衡兩電。



▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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田北辰稱從不知誰監管兩電編制、薪酬、褔利等開支

田北辰表示，以准許回報率監管公營機構價格，機制本身已是問題，因為回報率不只包括利潤，亦包括開支，但從來不知誰會監管兩電的編制、薪酬、褔利等開支，反問「咁有咩誘因去控制成本呢？」他又指，兩電很多資產或已荒廢，例如港燈上月因駁錯不需使用的後備電纜而引發事故，「開支又亂咁嚟，有啲資產應該撇除又唔撇除」。

他認為，電力公司停電可以有獎金為非常差的觀感，沒有人會接受，認為應參考港鐵獎罰機制，停電「有罰無獎」，事故超過30分鐘則須按累進方式罰款，甚或考慮事故起因，如果事故由於天災造成，超過70分鐘需罰款，人為事故則1分鐘都需要罰，完全沒有獎金。

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環境及生態局局長謝展寰周一（22日）出席立法會環境事務委員會表示，如要達致最低電費同時要減碳，未必能夠脫離兩電，因為電力公司已設有網絡。田北辰則認為，要達致減碳的目標，「除非我哋人類有個突破，喺短期內有個新嘅再生能源，例如話係太陽能，可以普及化，基本上都係要諗核電廠。」他又提及，中電由於大亞灣核電站投產，加價幅度近日比港燈少，政府亦希望藉相同方法穩定電費，同時減排，相信兩電前景不錯。

田北辰指曾與政府商討以公帑補貼燃料調整費增幅

另外，田北辰指，燃料調整費完全與兩電無關，難以要求兩電負擔燃油價格波動，他曾與政府商討以公帑補貼因為油價攀升的電費加幅。

另一議員梁熙則認為，兩電需要負擔燃料調整費增幅的一部份，「如果電力公司唔需要負責呢方面嘅調整費，點可以確保得到佢哋去買緊最合理價錢嘅燃料呢？」他說，儘管政府作出監管，但一定會以風險為由，同意電力公司的選擇，相信電力公司如果需要從口袋取錢出來負擔燃料費用，燃料選擇則未必一樣。

港燈上月19日供電系統發生故障，導致港島多區出現約一小時電力中斷。根據《電力條例》 第12條，供電商除非已經檢查固定電力裝置，並信納為該裝置接駁電力供應屬於安全，否則不得為該裝置接駁電力供應。梁熙質疑，涉事人員接駁電力前沒有檢查清楚，但港燈不需為此人為錯誤負責，認為有必要修訂《電力條例》，詳細列明檢查的必需程序及提供清晰指引，並且賦予政府權力制衡兩電，否則政府只是「無牙老虎」。