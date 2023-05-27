市建局檢討同區7年樓齡補償機制　議員指已成招牌　應及早交代

市建局擬檢討7年樓齡補償機制，市建局行政總監韋志成今表示，將會在本港有足夠土地儲備的時候進行檢討。前市建局非執董事、立會議員陳家珮料相關想法只是一個初步構思，現時評估會否影響收樓是言之尚早，但相關機制已成為招牌，如市建局要修改應與市民及早交代及增加透明度。



韋志成指社會不滿要為未有履行維修舊樓責任的業主「埋單」的說法，陳家珮又認為，市建局或有意推動未來補償金額，可據業主是否有履行維修舊樓責任作計算。中大地理與資源管理學教授教伍美琴則表示，市建局所推出的重建計劃並非根據市民的意願決定，認為韋志成指「政府幫你重建」的說法可圈可點，重申市建局在進行每個重建項目前應先了解業主的意願，再作出相應賠償方案。



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陳家珮：料是初步構思 未能評估會否影響收樓

市建局行政總監韋志成今在電台節目中預告，市建局將會就此詳細研究，並在本港有足夠土地儲備的時候檢討，以在明日大嶼等新發展土地建屋，支援舊區更新。

前市建局非執行董事、立會議員陳家珮指，她仍是市建局非執董事時，未有聽過有相關討論，料檢討同區7年樓齡補償機制現時只是一個初步構思，現時評估會否影響收樓是言之尚早，但相關機制已成為招牌，如市建局要修改應與市民及早交代及增加透明度。

陳家珮。（蘇煒然攝）

倡補償可按業主有否履行維修舊樓責任作計算

對於韋志成指詳細研究如未來土地儲備足夠可考慮預留部份給市建局建屋安置受重建影響住戶，她則表示，任何可以改善到市民生活的方案都值得研究，並認為非所有被收樓的業主都希望原區重置，「如果市民居住的貿素好咗，何樂而不為呢？」

她又特別提到，總監韋志成指社會不滿要為未有履行維修舊樓責任的業主「埋單」的說法，認為市建局有意推動未來補償金額，可據業主是否有履行維修舊樓責任作計算。她同意，7年樓齡補償機制不應劃一給予無履行維修舊樓責任的業主，認為此可以成為動力推動業主維修舊樓。

中大地理與資源管理學教授教伍美琴。（資料圖片）

中大伍美琴：韋志成「政府幫你重建」論可圈可點

中大地理與資源管理學教授教伍美琴則表示，現時政府未有完善政策或法律要求業主必須履行維修舊樓責任，加上市建局所推出的重建計劃並非根據市民的意願決定，認為韋志成指「政府幫你重建」的說法可圈可點，「如果你要求維修舊樓業主要負最大責任嘅時候，你都要尊重返業主的私人產權。」

她認為市建局在進行每個重建項目前應先了解業主的意願，再作出相應賠償方案。她指如市建局認為自己出現財政問題，便不應該在近日開展那麼多的重建計劃，而長遠而言，亦應檢討的市區重建的策略，如參考台灣及韓國設土地重建政策，提供平台予想重建的業主、政府與發展商溝通，以制定重建方案。