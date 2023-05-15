中環街市13個攤檔完成修復周一開放　市建局AI還原菲林相保育歷史

至今有逾八十年歷史的中環街市經活化保育後，在2021年投入服務。市建局特意保留售賣鮮魚的檔口，用作展覽用途，但由於當局接手前已日久失修，需要透過AI系統修復歷史相片，加上歷史學家的查證，才得以還原攤檔細節。目前市建局已完成修復13個攤檔，其中之一的魚檔將在下周一（15日）起，開放予市民參觀。局方透露下階段將加設多媒體互動裝置，屆時市民仿如置身於數十年前的現場，預料在中環街市開放兩周年之時、今年八月起便可啟用。



至今有逾八十年歷史的中環街市經活化保育後，在2021年投入服務。（資料圖片／盧翊銘攝）

中環街市日久失修大部份檔口未能完整保存

獲評為三級歷史建築的中環街市，早在二戰前的1939年落成，曾為東南亞最大型肉類市場，當時街市三層共提供285個攤位，包括魚類、家禽、豬肉、牛肉、蔬菜和水果。目前市建局已完成修復13個攤檔，涵蓋六類貨品。

市建局表示，當年在接收中環街市時，大樓的混凝土結構已受鋼筋銹蝕、損毀嚴重，攤檔組件亦已殘缺失修，故大部份檔口未能完整保存。為還原檔口本來的面貌，保育團隊翻查大量文獻紀錄和歷史圖片，並訪問歷史專家，以了解中環街市過去的運作。

修復1953年魚檔相片作為保育藍本

市建局在評估數百個檔口的結構情況後，終篩選出狀態較佳的檔口作保留。過程中，團隊需研究每個攤檔的結構和組件，例如肉檔的肉枱和掛肉的鐵桿、魚檔的儲水箱和魚缸、蔬果檔的售貨架等。團隊並需要加固攤檔結構，修復本來已有的「上海批盪」飾面。

至於今次修復魚檔，市建局更嘗試採用AI技術，由於受上世紀攝影技術所限，早期菲林相片只呈現黑白色，並有模糊、曝光不良或其他瑕疵，經過年月洗禮後褪色，難以看清楚相片細節。當局委託視覺及數碼藝術家黃宏達，修復一張攝於1953年的魚檔相片，作為活化保育的藍本。

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AI系統協助修復及上色 歷史專家查證真偽

黃宏達透過演算法，讓AI系統從大量舊相片中學習，為殘缺的黑白相片修復及上色，以及提高相片畫質及清晰度，例如填補相片中本來難以辨認的文字等細節，讓本港過去的社會面貌得以保留。他舉例指，相片中的工具如砧板等，數十年後的今日仍然使用，「300年後呢啲唔見晒，咁有冇資料查證？靠我哋今日保育喇。」

不過透過AI修復相片並非百分百準確，市建局亦委託香港歷史博物館專家顧問鄭寶鴻，協助查證檔口的昔日外貌。黃形容「機係死，人係生」，物品原有的顏色及質地，亦需要開會逐一確實，「甚至個竹籮，本身係木籮定竹籮，用藤做定竹做，都係需要考證。」

魚檔構造一覽。（市建局提供）

市建局冀運用ChatGPT解決困難

市建局規劃及設計經理古倩珊表示，期望未來繼續向AI方面發展，嘗試以不同科技解決困難，例如運用ChatGPT協助設計工作。本階段修復完成後，市建局計劃在魚檔加入多媒體互動裝置，屆時市民仿如置身於數十年前的現場，預計今年八月慶祝中環街市開放兩周年之時，便可啟用。