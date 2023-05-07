市建局展開荃灣地區規劃研究　分核心及機遇區域　加強行人天橋網

市建局行政總監韋志成今早（7日）發表網誌，提到繼展開油旺和深水埗地區規劃研究後，現已展開荃灣地區規劃研究，研究團隊將會在荃灣街頭收集市民對荃灣舊區更新的看法，並探索市民現時使用區內行人天橋網絡的意見。



另外，規劃研究將荃灣分為「核心區域」和「機遇區域」，前者是舊樓為主，有約790幢私人樓宇，當中超過8成是樓齡超過50年的樓宇。市建局已委託顧問公司，本周內以郵寄方式向這些私人樓宇的業主和租戶派發問卷，了解他們對單位內部、樓宇公用部分情況，及居住環境等意見，並調查業主對重建和樓宇復修的意向。



市建局預料，業主及租戶可於6月底前完成回覆，研究團隊其後會展開第二階段的諮詢工作，包括諮詢地區人士和專業機構和團體的意見。顧問公司在收集所有意見後，會將意見加以整理和分析，為荃灣舊區制定更新大綱藍圖提供參考。



荃灣屬於香港第一代新市鎮，由1970年代起，發展至今已經超過半個世紀。（市建局網站）

韋志成在網誌提到，自市建局展開「油旺研究」和深水埗區地區規劃研究後，留意到社會有部分意見只著眼於重建的部分，未有全面了解舊區更新最根本的問題，亦欠缺對地區未來發展規劃的視野。他表明，社會不應將進行地區規劃研究，與單一樓宇重建模式以及有可能引起投資者預早在研究範圍內收購舊樓的投機行為劃上等號。

而荃灣地區規劃研究，將分為「核心區域」及「機遇區域」兩部分。前者範圍涉及大約79公頃，涵蓋荃灣市中心一帶舊區，東至德士古道、南至楊屋道、西至大涌道，以及北至西樓角路；後者範圍涵蓋荃灣東工廠區、荃灣海濱長廊，荃景圍和柴灣角工業區一帶。

韋志成指出，有別於油旺和深水埗這兩個已高度發展的市區，荃灣發展密度未有如市區般稠密，研究團隊會在檢視「機遇區域」範圍內未被善用的閒置土地，探討日後作為居民調遷、重置公用設施用途，以支援荃灣市區更新的可行性。

荃灣地區規劃研究將了解市民使用行人天橋網絡的情況和滿意度。（市建局網站）

他也提及，荃灣區有具特色的行人天橋網絡，但網絡未能覆蓋荃灣市中心大部分舊區，研究團隊亦將在荃灣街頭進行「荃灣地區意見調查」，收集市民對荃灣舊區更新的看法，並探索市民現時使用荃灣行人天橋網絡的情況、滿意度、方便程度等的意見，以便日後進一步加強行人天橋與市中心的連接性和暢達性。

另外，由於荃灣地區研究的「核心區域」範圍有約790幢私人樓宇，當中超過8成是樓齡超過50年的樓宇。市建局已委託顧問公司，在本周內以郵寄方式向這些私人樓宇的業主和租戶派發問卷，了解他們對單位內部、樓宇公用部分情況，以及居住環境等意見，亦會調查業主對重建和樓宇復修的意向。

市建局預料，業主和租戶可於6月底前完成有關問卷並回覆，研究團隊其後會展開第二階段的諮詢工作，包括諮詢地區人士和專業機構和團體的意見。顧問公司在收集所有意見後，會將意見加以整理和分析，以便為荃灣舊區制定更新大綱藍圖提供參考。