生育率下降　盧寵茂：無計劃提供公私營輔助醫療協作

本港生育率持續下降，2021年跌至0.77，是全球最低。民建聯立法會議員葛珮帆質詢，政府有否短期內提升生育率的措施，以及會否提供中央冷凍卵子服務。



本港生育率已跌至全球最低水平。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，生育是家庭的選擇，政府不宜直接干預，但會提供更多便利措施，又指已經加長產假和侍產假，社會福利署亦提供更多幼兒照顧服務。

盧寵茂指，醫療政策來說提供公營輔助生育服務，是要提供培訓機會，以及為社會提供更多選擇，但提供服務時亦要平衡其他醫療服務需求，包括其他公營醫療服務，以及已有私營的輔助醫療服務，強調整體人手和資源不足，政府暫無計劃提供公私營協作的輔助醫療服務。

林琳指私營雪卵貴年輕女性難負擔：我個肚用咗廿幾萬

葛珮帆認為，盧寵茂的回應顯示政府不了解香港人的情況，指很多婦女都希望生育，但隨着教育程度提高、投入就業，又缺乏託兒照顧服務，不少婦女都唯有不生育或延後生育，認為中央冷凍卵子服務可讓這些婦女在年齡稍大時亦能順利生育。

林琳表示私營雪卵服務費用不止十幾萬元，「我自己個肚用咗廿幾萬」，認為年輕女性是無法負擔。

民建聯立法會議員陳永光問，政府會否推動中西醫整合治療不孕症。盧寵茂表示，中醫醫院會有不孕症相關的服務。