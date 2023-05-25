取消器官捐贈｜盧寵茂：大乜乜、自由乜乜充斥中國器官移植假資訊

醫務衞生局局長盧寵茂今日（25日）早上在立法會「落實與內地的器官移植合作」議員議案發表總結發言，批評網上很多與中國器官移植相關的假資訊，用Google搜尋「你會發現有很多『大乜乜』、『自由乜乜』等的文章和資訊出現。」



「非常相信」年輕一代可能受到這些假資訊影響

盧寵茂表示，有很多透明的資訊讓大家了解，但強調「網上確實充斥很多假資訊，特別是有關國家器官移植方面。」他說如果在Google搜尋有關中國器官移植的資訊，「你會發現有很多『大乜乜』、『自由乜乜』等的文章和資訊出現。這些都是抹黑我們國家器官移植捐贈的發展。」他「非常相信」年輕一代可能受到這些假資訊影響。

他又提到網上有很多假消息，例如說不取消就會自動被登記，或是抹黑中國器官移植捐贈制度，指有一些活人會被送去做器官捐贈，認為是在破壞器官捐贈、器官移植的文化和氛圍。

他總結過去30年從事器官捐贈和移植工作，表示30年前在外國接受培訓時，有一個13歲女孩因交通意外而腦死亡，她的母親表示，希望讓女兒在另一個身體繼續「生存」下去。盧寵茂說，30年前他在想：「香港何時會有這種精神？」