衝擊立法會｜港大學生會前會長孫曉嵐認暴動罪　王宗堯將進行審訊

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施，事後多人被控暴動罪。案件今（29日）在西九龍法院（暫代區域法院）開審，其中港大學生會前會長孫曉嵐、社運人士劉頴匡等7人承認控罪，藝人王宗堯等5人否認暴動，但王承認違反《立法會(權力及特權）條例》。王與另4人將要就否認暴動罪名進行審訊



+ 2

孫曉嵐等7人認暴動罪

7名認罪的被告：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)及范俊文（31歲），他們承認暴動罪。畢慧芬另承認違反《立法會(權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，認罪的其餘6人則就此罪獲法庭存檔。

王宗堯及另一人認違反立法會條例

餘下5名被告：黃家豪（23歲）、王宗堯（44歲）、馬啟聰(33歲）、吳志勇(27歲)及林錦均(28歲），全部否認暴動罪，林另被控刑事損壞罪，他否認罪名；除林之外的4人，亦被控違反《立法會(權力及特權)條例》所發出的行政指令，但這罪只有王及吳承認，其餘2人，即黃及馬不認罪。

案件編號：DCCC 606-610/2020, DCCC 1069/2020, DCCC 259/2021

2019年7月1 日有示威者衝擊立法會。(詳看下圖)