港車北上｜填表攻略　須上載回鄉證身分證副本　北上日子要預約

「港車北上」將於7月1日起正式實施，已獲批的香港私家車屆時可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。政策實施初期申請設有限額，駕駛人士需登記抽籤，成功中籤者須在指定日期內的72小時提交申請，首批最快6月1日開始。

《香港01》整理申請「港車北上」的相關步驟，包括須填寫車主的個人資料，亦須上載身分證和回鄉證副本正面及背面，以及車輛登記文件。每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機。若選擇以短訊接收申領內地牌證通知，則要確保能提供可收取短訊的內地手機號碼，以開設相關系統戶口。申請人隨後須按內地部門指示，登入「港車北上管理服務系統」，屆時可上載內地車保文件，亦會通知申請人查驗車輛。值得注意的是，申請人獲牌照後，仍須事先預約，始可獲自駕北上。



延伸閱讀：



「港車北上」官方網站



▼提交「港車北上」正式申請步驟一覽▼



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電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

「港車北上」登記抽籤於5月29日上午10時開放，駕駛人士需成功中籤，始可按獲分配的指定時間提交正式申請。申請人屆時須剔選資格檢查，確保自己符合申請條件，及填寫驗證碼。如申請者已登記「智方便」，則可選擇以認證方法自動輸入資料。

申請人需填寫車主的身分證明文件，包括身分證號碼、護照號碼或回鄉證，及填報車牌號碼，並選填「封閉道路通行許可證」有限期，最短是1個月，最長則為12個月。每名申請人可就其私家車指定不多於兩名司機（其中一個司機可為申請人）駕駛往來香港與廣東省。

審核結果會以申請人提供的電郵或內地手機短訊通知

另外，車主須填寫姓名、出生日期、通訊地址及電郵地址，亦需上載身分證和回鄉證副本正面及背面，以及車輛登記文件即「行車證」。「港車北上」登記系統又提醒，申請人亦要確保能提供可收取短訊的內地手機號碼或電郵，以開設「港車北上」信息管理服務系統戶口，以完成申領內地牌證程序。



由於港珠澳大橋是封閉道路，遞交申請時，申請人需向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元，或每月45元。填畢資料後，則會進入付款方式頁面，可選擇以信用卡、銀聯或繳費靈付款。

車主須填寫姓名、出生日期、通訊地址及電郵地址，亦需上載身分證和回鄉證副本正面及背面，以及車輛登記文件。(「港車北上」官網截圖)

獲批申請後 北上日子要預約

內地部門審核後，將以電郵或手機短訊通知申請人登入「港車北上管理服務系統」，屆時可查詢「電子牌證」的申請進度，及上載保險資料，系統亦會通知申請人前往指定驗車地點查驗車輛。

值得注意的是，申請人獲發「電子牌證」及「封閉道路通行許可證」後，仍未可自行北上，需透過「政府一站通」「港車北上」指定連結，預約指定日子，才可於該日行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。系統屆時會以月曆方式顯示可預約、滿額及需抽籤的日期。

申請人獲發「電子牌證」及「封閉道路通行許可證」後，需預約指定日子，才可於該日行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。(「港車北上」官網截圖)

當局表示，申請人可於每月15日，經「港車北上」的官方網站預約下一個月的指定時段出行，例如6月中開始預約7月的指定日子出行。不過每日出行車輛數目設置上限，如果預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配。至於每日的車輛上限，有待當局公布。

▼港車北上申請資料▼



▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼

