港車北上｜申請程序一覽　5.29開放抽籤　中籤後要驗車買保險

「港車北上」敲定於7月1日起正式實施，已獲批的香港私家車屆時可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。不過政策實施初期，申請名額將設有限制，駕駛人士需先到「港車北上」官方網站登記抽籤，登記系統明早（29日）10時開放，中籤者才可最早於6月1日正式申請「港車北上」。



早前備受關注的驗車問題，運輸及物流局表示，檢驗公司已延長服務時間，並會每日增設700個名額應付「港車北上」。《香港01》整合申請須知及其流程，方便駕駛者申請。



「港車北上」官方網站

▼港車北上三大申請程序▼



1. 5月29日可電腦抽籤申請配額

為確保「港車北上」有序落實，粵、港政府同意就接受申請數目設置上限，並將以電腦抽籤方式分配申請配額。運輸署將於5月29日，在「港車北上」官方網站開放抽籤。中籤者可以於指定日期正式申請「港車北上」。抽籤時間表詳情如下：

電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

2. 中籤者最早6月1日申請

運輸署於開放申請後，首星期每個工作天接受200個申請；由第二星期起每個工作天接受300個申請。市民中籤後，可按中籤日期申請，最早可於6月1日申請；而市民一般需在72小時內遞交申請。

由於「港車北上」須行經港珠澳大橋，該大橋是封閉道路，遞交申請時，申請人需向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元，或每月45元。

▼港車北上申請資料▼



3. 前往中檢驗車 當局加大驗車名額至700

向運輸署遞交申請後，內地部門亦會審核，並會以電郵或內地手機短訊，通知申請人審批情況，及要求分階段完成所需手續，包括驗車、購買內地車保，甚或到內地自助採檢中心辦理備案手續 （如有需要）。

運輸及物流局表示，內地有關當局按內地的車輛檢驗規定，指定位於元朗的中國檢驗有限公司（中檢）負責驗車。局方表示，中檢會為「港車北上」增設每日700個驗車名額，以應付需求。另外，中檢已延長服務時間，以往周一至周五上午8時至下午6時，現時則延長至每晚8時，周六、日也提供服務。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



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4. 購買內地車保

經大橋往來廣東省的香港私家車，必須符合香港和內地汽車第三者風險的法定車輛保險規定。按內地規定，需要有「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」，當中包括內地機動車交通事故責任強制保險（交強險） ，以及「等效先認」保險。一般而言，香港私家車車主可透過提供相關服務的香港保險公司，在一站式安排下，分別購買兩地的法定車輛保險。

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5. 上載相關文件 等待完成審核

完成上述手續並收到通知後，申請人前往內地「港車北上管理服務系統」，查詢申請情況及上載相關文件，例如內地車保等。申請人需就有關系統開設帳戶，但詳情有待公布。如當局審核完成，內地政府便會發出「電子牌證」；運輸署亦會發出「封閉道路通行許可證」。

6. 預約出發日期 不可擅自駛上大橋北上

申請人獲發上述證件後，仍未可自行北上，需先透過「港車北上」指定網站，在「指定日子預約系統」預約指定日子後，才可於該日行經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。

申請人可於每月15日，經經「港車北上」的官方網站預約下一個月的指定時段出行，例如6月中開始預約7月的指定日子出行。不過每日出行車輛數目設置上限，如果預約人數超過上限，運輸署會透過電腦抽籤方式分配。至於每日的車輛上限，有待當局公布。

另外，運輸局指，廣東省多個停車場的營辦商，正升級停車場管理系統，讓港澳車輛可以便捷使用。

▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼

