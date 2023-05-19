港車北上｜中檢增設700個驗車配額　運輸局研強制觀看駕駛安全片

「港車北上」7月1日實施，市民最快可以5月29日報名抽籤。立法會交通事務委員會今日（19日）討論「港車北上」，多名議員關注香港唯一獲認可的驗車公司，即「中國檢驗有限公司」汽車檢驗中心（中檢）能否應付需求。運輸及物流局副秘書長麥震宇回應時表示，中檢會為港車北上增設每日700個驗車名額，以應付需求。



另外，香港與內地的駕駛文化、規則不同，例如內地於紅燈時仍可右轉。民建聯陳學鋒建議，當局應拍攝一些有關內地駕駛安全短片，強制申請者觀看後才獲批北上資格。麥震宇表示，會積極研究有關建議，並指內地正調整不同交通配套設備，例如停車場等，方便港車使用。



▼港車北上申請須知▼



自兩地通關後，大批車主輪候中檢的驗車服務，曾要等待以月計。選委界陳紹雄擔心，中檢的驗車能力不足，現時已應接不暇，「爆到七彩」。麥震宇表示，中檢會專門為「港車北上」增加驗車能力，每日可驗700架車。

▼ 1月12日 元朗中國檢驗中心情況▼



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另外，「港車北上」實施後，獲批者仍需事先預約，每日亦設配額，但當局仍未公布配額數量。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，現時「澳車北上」的限額為每日2,000架次，本港人口為澳門10倍，車輛數目則為4倍，故配額應達8,000至10,000輛車。

麥震宇回覆稱，將在6月中前公布「港車北上」每日的名額上限，現時當局正與廣東省當局商討，會盡量爭取更多名額。

▼港車北上三大申請程序▼



陳學鋒關注香港的駕駛習慣、文化與內地有異，例如內地於紅燈時仍可右轉，建議當局應拍攝一系列短片，教授安全事項，並強制申請者觀看，「你唔去強制佢一定學嘅話，佢返去揸車係極危險」。他又擔心，內地交通配套未能配合港車，由於沒有內地車牌，未知是否可進入停車場，或駛入部份幹道，隨時「好事變壞事」。

陳學鋒（資料圖片／梁鵬威攝）

麥震宇表示，非常關注安全問題，會積極研究強制觀看影片的建議。他又指，內地停車場的營辦商正調校入閘系統配合「港車北上」，有部份不再只使用車牌識別，可改用二維碼進入停車場。至於上高速公路，他指港人可經人手處理的通道。