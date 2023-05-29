港車北上｜今早開放抽籤官網即排長龍　即睇三步驟如何登記

「港車北上」將於7月1日起正式實施，已獲批的香港私家車屆時可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。政策實施初期申請設有限額，駕駛人士需登記抽籤，中籤者須在指定日期內提交申請。記者今早（29日）10時於「港車北上」官網實測發現，甫開放抽籤登記已需輪候，前面有逾千人在輪候隊伍，等候時間約10分鐘。

登記抽籤共有三大步驟，首先須填寫個人資料及驗證碼，包括車牌號碼、身份證首4個字和電郵地址，核對及遞交後，則會隨即進入抽籖確認頁面。公布抽籖結果後，駕駛人士可於官網查閱，若成功中籖，需按獲分配的指定日期72小時內遞交正式申請。



「港車北上」將於7月1日起正式實施，已獲批的香港私家車屆時可經港珠澳大橋往來香港與廣東省。(資料圖片)

「港車北上」登記抽籤三大步驟：



「港車北上」登記抽籤今日上午10時開放，需前往「港車北上」官方網站，並進入網上抽籤及申請頁面，市民需按指示輸入驗證碼，顯示非機械人，隨後則獲安排進入輪侯系統，記者上午10時02分成功進入，系統顯示前面有逾千人輪候，估計需時10分鐘，始能進入申請抽籤頁面。

進入頁面後，可選取登記電腦抽籖，系統會以紅字作特別提示，表明將有60分鐘時間遞交申請，提醒凖備好所需資料，亦會列出三個步驟，以及條款和條件。申請人需剔選「我已閱讀，理解並同意上述條款和條件。」

步驟一：申請人需輸入車牌號碼身份證首4個字及電郵地址，另需填寫驗證碼，系統會提示抽籖日期，及登記遞交「港車北上」的申請日期。

步驟二：系統隨後會顯示登記者填寫的資料，核對後可按「遞交」。

步驟三：進入抽籖確認頁面。

值得留意的是，駕駛人士完成登記後，可於中籖公布日期前往官網查閱抽籖結果。如登記者中籖，需按電腦系統隨機分配的指定日期72小時內遞交正式申請。

「港車北上」抽籤時間表：



電腦抽籤的日期及詳情（運輸署網站）

運輸署開放申請後，首星期每個工作天接受200個申請；由第二星期起每個工作天接受300個申請。市民中籤後，可按中籤日期申請，最早可於6月1日申請；而市民一般需在72小時內遞交申請。

由於「港車北上」須行經港珠澳大橋，該大橋是封閉道路，遞交申請時，申請人需向運輸署繳交申請「封閉道路通行許可證」的費用，每張每年540元，或每月45元。

▼ 5月3日 「中檢」最新驗車進度▼



+ 3

▼港車北上申請資料▼

