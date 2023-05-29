消費券｜7萬人提取MPF離港失領取資格　10萬合法居港人士獲批半額

政府今日（29日）公布，將於今年7月16日發放消費券的第二輪2,000元，「永久離港」人士將不獲發。政府透露，去年有24萬名登記人士，因曾提早領取強積金（MPF），被劃為提早離港而列不合資格領取，不過當中17萬人成功覆檢，顯示其實在港，獲補發消費券，即有7萬人不符資格被「DQ」。



「新合資格人士」即今日或之前年滿18歲的香港永久性居民、新來港人士等，需於6月5至27日內登記，將於會在7月16日及10月16日分兩期合取5,000元。今年首輪消費費申請人中，有10萬人屬新來港合法居港或升學登記人（不包括單程證），獲發半額消費券，即1,500元。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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目前未滿65歲僱員如要提早領取強積金，需證明會永久離港。在發放首輪消費券前，政府向24萬名提早領取強積金的登記人發放短訊，指其離港不符合資格，經覆檢後有17萬人成功覆檢，即證明他們仍在港生活，故獲發消費券，即有7萬人不符資格被「DQ」。

至於去年6月至今提早提取強積金的2萬人，要再檢視是否有登記券費券，再追查是否屬「永久離港」。

新合資格人士6.5至6.27內登記辦手續

政府將於今年7月16日發放消費券，香港永久性居民及單程證來港人士，會獲派2,000元消費券；如果透過不同入境計劃在港居住及來港升學人士，會獲發1,000元。

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新合資格人士7.16及10.16分兩期收錢

新符資格人士需於6月5日至27日內登記辦手續，可在消費券官網或到九間臨時服務中心由職員代辦。

政府會以5月29日為界，以判斷新合資格人士，即今日或之前剛滿18歲人士會分兩期收款，第一期在7月16日，第二期在10月16日，合共5,000元；如是透過不同入境計劃人士，會分兩期取1,500元及1,000元，有效期至明年2月29日。

政府又指，參考去年數字，有10萬名經不同入境計劃來港人士，今年數字相若，會獲發半額消費券，即1,500元。

政府亦會斷定「永久離港」人士，分別是過去36個月不在港、以永久離港為由提出在65歲前早領MPF申請、持有身分證是否由本地簽發、其他資料顯示可見未來不會再返港。

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