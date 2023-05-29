消費券2023｜無新平台加入 最快6.5登記「轉會」一文看清安排
撰文：歐陽德浩
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【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第一期3,000元已在4月16日發放，第二期2,000元即將在7月16日發放。政府今（29日）公布「轉會」詳情，合資格市民可在6月5日至6月27日期間，透過消費券網站內的電子登記平台，或臨時服務中心，以登記「轉會」，至於「不轉會」則毋須辦理任何手續。
沿用六大支付工具平台 財爺：足夠競爭
去年政府消費券透過電子支付工具派發的平台，由第一期的4間包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go，至第二期新加入BoC Pay及PayMe兩間。惟今年再沒有新增電子支付工具。財政司司長陳茂波今日（29日）在記者會表示，上述6個平台均推出優惠吸引用戶加入，認為已足夠競爭。
合資格市民可在6月5日至6月27日期間，按消費習慣登記「轉會」，渠道包括消費券網站內的電子登記平台，或臨時服務中心。至於若「不轉會」則毋須辦理任何手續。
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設9間臨時服務中心助登記
至於臨時服務中心的開放時間為6月5日至27日，逢周一至周六上午9時至下午6時（公眾假期除外），包括以下共九個地點︰
．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓
．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室
．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834至1838室
．觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室
．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906至907室
．屯門良景邨良景社區中心
．元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂
．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室
．大埔廣福邨廣福社區會堂會議室
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