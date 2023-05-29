消費券2023｜無新平台加入　最快6.5登記「轉會」一文看清安排

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第一期3,000元已在4月16日發放，第二期2,000元即將在7月16日發放。政府今（29日）公布「轉會」詳情，合資格市民可在6月5日至6月27日期間，透過消費券網站內的電子登記平台，或臨時服務中心，以登記「轉會」，至於「不轉會」則毋須辦理任何手續。



沿用六大支付工具平台 財爺：足夠競爭

去年政府消費券透過電子支付工具派發的平台，由第一期的4間包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go，至第二期新加入BoC Pay及PayMe兩間。惟今年再沒有新增電子支付工具。財政司司長陳茂波今日（29日）在記者會表示，上述6個平台均推出優惠吸引用戶加入，認為已足夠競爭。

合資格市民可在6月5日至6月27日期間，按消費習慣登記「轉會」，渠道包括消費券網站內的電子登記平台，或臨時服務中心。至於若「不轉會」則毋須辦理任何手續。

▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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設9間臨時服務中心助登記

至於臨時服務中心的開放時間為6月5日至27日，逢周一至周六上午9時至下午6時（公眾假期除外），包括以下共九個地點︰

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

．北角英皇道255號國都廣場12樓1202室

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834至1838室

．觀塘成業街7號寧晉中心30樓D室

．荃灣沙咀道6號嘉達環球中心9樓906至907室

．屯門良景邨良景社區中心

．元朗天水圍天晴邨天晴社區會堂

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

．大埔廣福邨廣福社區會堂會議室



市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）

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