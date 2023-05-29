消費券2023｜八達通準備迎新及轉會優惠　AlipayHK推全新獎賞計劃

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/WeChat Pay/Tap & Go】消費券第二期2,000元將在7月16日發放，政府今（29日）公布，合資格市民可在6月5日至27日期間登記「轉會」，多間電子支付平台隨即公布會推出優惠。



其中WeChat Pay HK最快將在明（30日）公布迎新及加碼抽奬優惠。至於最多市民選用的八達通亦透露已準備各類型優惠券、迎新或轉會獎賞。AlipayHK則透露推全新優惠，當中包括一次消費獲多重驚喜。



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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八達通︰已準備迎新及轉會獎賞、各類型優惠券

八達通表示，為配合第二期消費券派發，已準備一系列精彩優惠及豐富獎賞予新舊用戶，包括迎新及轉會獎賞，以及各類型優惠券等，讓用戶「易使啲，賺多啲」。至於詳情將在日內公布。

▼4月16日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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AlipayHK︰推全新消費券獎賞

AlipayHK表示，將推出全新消費券獎賞計劃，一次消費即可獲多重驚喜，更有高額獎賞，務求市民用得更划算。AlipayHK指，已登記又不「轉會」的用戶毋須任何操作，款項將在7月16日自動到賬。至於「轉會」或新登記的用戶，提交申請亦能在當日自動到賬。

WeChat Pay HK︰明公布詳情 包括迎新優惠及加碼抽奬

WeChat Pay HK表示，將重槌推出三大精彩獎賞，包括迎新優惠及加碼抽奬，透過連串著數加碼，既回饋現有用戶支持，亦迎接全新用戶選用。詳情將於明日公布。

BoC Pay︰持續提供過百款商戶禮券及優惠

BoC Pay表示，中銀香港持續提供過百款商戶禮券及優惠，截至今年4月底，BoC Pay的商戶交易金額，較去年同期翻倍，可見消費券有效刺激本地消費。中銀香港期望新一輪的優惠及獎賞可繼續推動經濟復甦，優惠詳情將稍後公布。

▼4月16日 新一期消費券派發首日店舖「搶客」▼



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Tap & Go︰續推The Club 5%積分消費回贈

Tap & Go表示，自政府今年發放消費券後，整體消費錄得顯著增長，尤其是網上購物平台The Club的消費，按月錄得超過八倍升幅，故會延續目前趨勢，繼續夥拍The Club推出5% Club積分消費回贈，並送上Tap & Go專區專享優惠及加推其他精彩獎賞。

Tap & Go又指，會繼續支持商戶數碼轉型，包括向中小企提供「轉數快」0% 交易費優惠，推動中小企實行數碼支付。