消費券2023｜最後一次派券？　陳茂波未正面回應：難成恆常計劃

第二期消費券將於7月16日發放，今年券額已大幅縮水一半至總數5000元，有不少市民憂慮，今次是否最後一次派券。財政司司長陳茂茂波今日（29日）在記者會上，未有正面回應何時再派，僅指往後要視乎經濟及民生狀況再作決定，「好難成為一個恆常的計劃」。



至於今次派消費券的提振經濟作用，陳茂波指，隨著全面通關，加上一系列「開心香港」及「你好香港」活動下，市面氣氛輕鬆，「只要大家開心愉快，錢都會用多咗。」



▼5月29日 政府公布第二輪消費券安排▼



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之前派消費券因為疫情令經濟差

財政司司長陳茂波今（29日）下午公布第二期消費券計劃的詳情。在記者會上至少有兩名記者追問今次是否最後一次派消費券，陳茂波均未有正面回應，僅指每次派消費券涉及的金額都不少，而之前派發消費券均是因疫情影響，令到經濟差。

他續指，今年疫情已受控，在全面通關下，香港旅客增多、市況變好，食肆生意好轉，但零售情況仍一般，外圍經濟「麻麻地」、出口數字仍在下跌，今次再發消費券是希望再鞏固本港經濟。

他表明，每次派發消費券總金額大，往後的事要看當時的經濟、社會、民生情況而定，「總的來說，消費券計劃好難成為一個恆常的計劃」。他重申要顧及庫房負擔，又展望未來經濟愈來愈好。

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派券的經濟提振作用為6%

至於今次派消費券的提振經濟作用，陳茂波指，兩期消費券涉300多億，據經濟師估算，提振作用為6%。他亦指，今年到現時整體消費氣氛不錯，除了出口方面未如預期外，固定投資及消費的增長也不錯，當中消費方面更是雙位數字的增長。

他相信，隨全面通關，加上一系列「開心香港」及「你好香港」等活動下，認為市面氣氛輕鬆，「其實消費係講心情，加上失業率又一路下跌，總體市民收入有所保障，所以消費仍然係好。只要大家開心愉快，錢都會用多咗。」