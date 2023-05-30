日出康城拆主力牆　屋宇署：涉樓層1%　將查設計師其他工程

將軍澳日出康城首都一個單位，被揭發在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。屋宇署確認單位違規，已要求涉事業主修復。屋宇署署長余寶美今（30日）交代事件，她指涉事單位拆除的主力牆，佔單位結構牆的6%，佔該樓層結構牆面積則約1%。她指，計算後樓宇沒有即時危險，「但係無危險唔等於無嘢要做，事實上佢唔不合符我哋標準。」她又說，需負責的人或包括業主、設計師、及施工承建商，找到證據會依法辦事。余寶美承認，會跟進涉事設計師其他裝修工程項目，邀請對方向屋宇署交代詳情。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

屋宇署署長余寶美表示，日出康城首都有單位拆去部分結構牆，署方高度關注事件，周六(27日)知道後一直嚴肅處理，並聯絡管理公司，至昨日(29日)與單位業主聯絡、裝修的設計負責人、物管人員到場。

就該幅結構牆，署方已做初步評估，佔該單位結構牆面積約6%，以整層結構牆面積來計，則佔約1%。她續指，署方也因應現場情況，到單位上層及下層才得出初步評估，即整體結構無危險，「但係無危險唔等於無嘢要做，事實上佢唔不合符我哋標準。」已要求業主應署方命令修復結構牆。

屋宇署署長余寶美表示，日出康城首都有單位拆去部分結構牆，署方高度關注事件。（呂穎姍攝）

要改善臨時支架

業主今日向屋宇署表示，已聯絡結構工程師，但署方未與該工程師聯絡，暫未收到修補方案的申請表格，但知道對方正著手跟進，並會改善新增的支架，她認為相關支架有一定作用，且有需要。而署方也已要求業主提交報告，詳細講及拆除部份對整體樓宇結構的影響。

余寶美稱，相關調查仍進行中，需負責的人或包括業主、設計師、及施工承建商，找到證據會依法辦事，完成調查。至於要多久才能審批復修方案，她稱很快能做到、「以日計都得」，因現時已開始做結構評估，並已聯絡結構工程師，在他設計時，已會商討如何修復。

余：會跟進涉事設計師曾參與的裝修工程

余寶美也提到，會跟進涉事設計師曾參與的工程，會邀請對方接受進一步調查。她表示，做室內裝修有很多種，如涉樓宇結構安全，必須要有合資格專業人士，現時的規管能平衡業主可以有選擇，一般裝修不需建築物條例規管，業主也要知悉不應改動室內結構。

余寶美指，改動結構並非不可以做，業主要移除部份結構牆，可以聘請專業人士、向署方申請、並計算對結構是否有影響，由署方審批，「你想做可以搵一個專業人士教你點做，但我唔可以話一定批到。」

至於未來如何查找違規個案，余寶美指由於屬個別單位內，希望大家明白署方不能到單位內查找，要靠舉報，就今次個案拆除結構牆已多久，並無詳細資料，但相信不久前才拆除。

屋宇署昨日發新聞稿表示高度關注事件，已派員到場視察，並根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事人士採取懲處行動（包括刑事檢控）。屋宇署指，已於涉事單位上層及下層單位視察，認為整體樓宇結構沒有危險，另得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。