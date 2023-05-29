日出康城拆主力牆　屋宇署：200毫米厚結構牆被拆　已命業主修復

將軍澳日出康城首都一個單位，懷疑在裝修時拆毁部分主力牆，惹其他住戶和網民關注會否影響大廈結構安全。屋宇署今晚（29日）回應事件，確認單位有違規，包括拆去約720毫米闊、2,150毫米高位於客廳與睡房之間的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。屋宇署已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，要求委任認可人士提交修繕建議書（包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響）、建築工程圖則，並在取得屋宇署批准及同意後修復受影響部分。



屋宇署人員到場了解。（黃學潤攝）

屋宇署表示，該署人員今日與涉事單位業主、負責涉事單位裝修的室內設計師及物業管理公司職員到涉事單位視察，發現單位內確有違規情況，包括拆去約720毫米闊、2,150毫米高位於客廳與睡房之間的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。屋宇署人員於涉事單位上層及下層單位視察後，認為整體樓宇結構沒有危險。

屋宇署得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐，該署會繼續嚴肅跟進，以確保有關法定命令獲得妥善遵辦，亦已就有否單位違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事者採取懲處行動（包括刑事檢控）。

涉事單位的設計師在完成裝修後的影片曾受訪出鏡，講述設計理念。（網上片段截圖）

根據《建築物條例》的規定，任何涉及私人樓宇的建築工程（包括加建及改建），除非符合《建築物條例》第41（3）條有關豁免審批工程的規定，或屬於可透過「小型工程監管制度」的簡化規定而進行的小型工程，有關人士應根據《建築物條例》第14條的規定委任認可人士向屋宇署呈交圖則，圖則獲批准及得到同意展開工程後，方可進行有關工程；而今次事件涉及拆除部分結構牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。該類涉及結構牆又未經屋宇署批准的工程會被視作違例建築工程。

屋宇署發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程。如欲進行樓宇加建或改動工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。建築專業人士及承建商亦須詳細查看圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保住客及樓宇結構安全。

根據《建築物條例》，未經批准而進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年及罰款40萬元。如果有關工程進行的方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，即屬犯罪，一經定罪，可判監禁三年及罰款100萬元。

任何人無合理辯解而沒有遵從本署發出的法定命令，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

有工人將固定支架搬到涉事單位。（日出康城首都業委會前主席張志董提供）

港鐵公司今日（29日）回覆《香港01》查詢表示，日出康城首都客務處職員與屋宇署人員，今日已到涉事單位進行結構安全檢查，發現該單位涉及違規情況，屋宇署將會按《建築物條例》跟進，而有關單位的業主會安排於日內完成臨時加固工程，以確保大廈結構安全。客務處亦將配合相關業主進行修復工作，以期盡快完成相關工程。

《香港01》記者今日訪問到懷疑涉事單位樓上一層的同室業主，他形容涉事單位裝修工程進行了半年，至5月才完結，其間爆牆、鑽牆聲不絕，惟當時他未覺異樣，直至近日傳媒報道後，始知悉懷疑鐅穿主力牆。他對事件感震驚及失望，批評「最大責任係業主，個設計師都有啲問題，但佢冇理由唔熟呢啲嘢，結構牆係人都知唔郁動，改動你都要申請咗先得」，並擔心大廈樓宇結構安全，更估計短期內樓價受影響，令一眾「首都」業主蒙受損失。

網上討論區上周六（27日）起瘋傳，港鐵公司旗下的將軍澳日出康城第一期首都一個單位裝修後的影片，網民懷疑裝修公司打穿一幅主力牆，改建為主人房房門。有網民更比對該個單位裝修完工影片及平面圖則，單位實用面積681呎，原本是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而為了做到三邊下床及兩邊床頭櫃，達至戶主想要的酒店式套房感覺，主人房門需改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。不過，網民懷疑該幅牆壁是主力牆，擔心會危及大廈結構安全，認為屋宇署應調查。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

日出康城首都客務處昨（27日）貼出通告，提醒住戶如需更改室內牆壁，需先向客務處申請，亦不可任意拆除更改主力牆，以免影響大廈結構。（黃學潤攝）

有關日出康城單位懷疑主力牆被打穿事件曝光後，有網民發現該段裝修完工影片已被下架，同時該間裝修公司的社交媒體專頁亦已關閉，《香港01》記者曾致電該公司查詢，惟無人接聽，其後電話已關機。

有建築師指出，如錯誤拆除主力牆後果相當嚴重，包括影響樓上其他單位結構及他人安全，相關裝修及設計公司應負上責任，涉事單位應交由專業人士了解如何修復，包括要重新接駁鋼筋。