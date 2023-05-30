日出康城拆主力牆業主裝臨時支架　工程師指不合格屋宇署應監督

將軍澳日出康城首都一個單位，被揭發在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。屋宇署確認單位違規，已要求涉事業主修復。業主已於房門位置加裝臨時支架，但遭質疑其安全性成疑。

結構工程師倪學仁觀看過相關相片後，認為該臨時支架的佈局安排欠妥善，形容其不合格。他相信非出自註冊結構工程師的設計，現時該支架單靠一條木方作承力點「肯定唔夠力」，建議應直接支撐上下樓板，始較為穩妥，但當中涉及較複雜的佈局計算。他又認為，屋宇署應督責業主，並要求提交由註冊結構工程師負責的臨時支撐方案，經審視後方予加固：「唔應該咁馬虎。」



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

西貢區議員（環保北）方國珊昨日在社交平台上載圖片，指已進入肇事單位視察，業主已委托承辦商加裝臨時支撐（見下圖）。圖中可見，該鐵製的臨時支撐，上方頂有木條，並橫豎在新門橫樑。



日出康城首都業委會前主席張志董今日在電台節目質疑該臨時支架的安全性，「只係用兩條鐵通就撐起成座樓？」另有網民同樣擔憂其承托力，在網上議論紛紛。

倪學仁指，該類鐵架雖然常作臨時支撑用途，但佈局安排欠妥善，相信其非出於註冊結構工程師的設計，強調不能單靠一條木方作承力點，「肯定唔夠力，如果受力會斷。」他提到，木方的作用是將支撐力平均分佈至現有鋼筋混凝土樓面，而非用作支承點，「呢個佈局當然係唔合格。」

鋼筋被剪無橫鐵 受力時石屎易裂開

他表示，該涉事結構牆曾作改動，部分鋼筋被剪，且並無橫鐵，受力時石屎容易裂開，故應直接支撐上下樓板，直接將力轉傳至下面的結構牆。不過，若支撐部分需加高至樓板，涉及的佈局計算會比較複雜。他認為，屋宇署應該要求業主委托的註冊結構工程師提交臨時支撐方案並作審批，「唔應該咁馬虎。」

涉事單位內已加裝臨時支架。（方國珊提供）

屋宇署昨日發新聞稿表示高度關注事件，已派員到場視察，並根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事人士採取懲處行動（包括刑事檢控）。屋宇署指，已於涉事單位上層及下層單位視察，認為整體樓宇結構沒有危險，另得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。