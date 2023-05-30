日出康城拆主力牆　測量師學會倡盡量避改間隔　買二手樓前先勘察

將軍澳日出康城首都一個單位，被揭發在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門。屋宇署確認單位違規，已要求涉事業主修復。屋宇署署長余寶美今（30日）交代事件，她指涉事單位拆除的主力牆，佔單位6%的承托力，佔該樓層約1%。

測量師學會指，住宅裝修易墮入違法違規陷阱，提醒市民要選擇良好聲譽的裝修公司，並盡量避免改動單位原有間隔，有需要時應先諮詢專業人士例如測量師 、建築師、及結構工程師等，買入二手樓前更應深入了解有關物業的狀況。



單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

(左起) 香港測量師學會建築測量組前主席謝志堅、建築測量組前主席及建築政策小組主席何鉅業、建築測量組主席張文滔及建築測量組副主席李海達。

屋宇署署長余寶美表示，日出康城首都有單位拆去部分結構牆，署方高度關注事件。（呂穎姍攝）

測量師學會提到，住宅裝修常見十大陷阱，包括：

（一）不當拆除主結構，日後需要龐大的復修費用，有機會導致樓宇倒塌；



（二）非法打通單位，不僅可能破壞主結構及耐火設計，未得到審批，更可能違反豁免建築面積的條件，以及地契條款；



（三）自製開放式廚房，同樣可能破壞主結構及耐火設計，影響走火逃生；



（四） 自製黑廁，欠合適通風設備，影響衛生條件，並違反建築物條例，大幅修改渠管接駁，容易產生滲水問題；



（五） 胡亂接駁渠管，影響衛生的同時，増加播毒風險，令渠管容易阻塞，影響樓宇日常運作；



（六） 不當安裝或改裝樓梯，破壞主結構及耐火設計，可能違反豁免建築面積的條件，以及地契條款之外，樓梯設計有潛在安全風險問題，如樓梯結構、防護欄障或樓板開洞；



（七） 改裝防護欄障，破壞防護欄障防墮功能，如高度不足、防撞力不足，亦可能増加懸臂式結構負荷；



（八） 圍封露台，増加懸臂式結構負荷，可能違反豁免建築面積的條件，破壞防護欄障；



（九）非法更換、密封或加裝門窗，欠合適採光及通風設備，影響衛生火警時，消防人員進行救援，妨礙檢驗維修窗戶，移除防火門會提高火災蔓延風險；



（十）在天台或平台加裝搭建物，違反建築物條例，可能被要求清拆。



學會又指，市民在處理住宅裝修前，應選擇有良好聲譽的裝修公司，並盡量避免改動單位原有間隔。倘若無可避免改動間隔，應先咨詢專業人士 ( 如建築物條例下的認可人士、建築測量師 、建築師、 結構工程師)，了解工程可行性，包括設計規範及有關程序。

學會指，如專業人士硏究結果顯示要向屋宇署申請入則，又或涉及小型工程，例如接駁渠管、安裝樓梯、改動防護欄障、更換窗戶、清拆違例建築物等，業主亦必須委聘相關註冊專業人士及承建商，依足程序方可開展工程。

涉事單位內已加裝臨時支架。（方國珊提供）

學會又指，市民購買二手物業前應先委託專業建築測量師，為物業進行獨立安全及狀況勘察評估，確定物業是否存在嚴重的樓宇安全、維修及僭建問題，才完成有關買賣，而市民應在購買二手物業深入了解有關物業，包括其新樓時的原狀。