巴裔漢涉姦14歲少女　辯方指事主拍下被告伏腿片　只想獲朋友讚好

巴基斯坦裔男子涉嫌強姦14歲華裔少女案續審，女事主X今(30日)在高等法院接受辯方律師盤問。律師指當日事主與被告在天橋擦身而過，指X示意被告跟著她，二人之後到了後樓梯，被告閉目伏在她的腿上，並沒有強姦X，而X則把情況拍下，並傳送給朋友，目的是想獲朋友讚好。X對辯方說法一概否認。



X曾把伏腿片傳送給5名朋友

被告Iqbal Asif(洛阿士)，24歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女事主X。控方早前播出X的錄影會面，她提過和被告在後樓梯強姦她地，她曾透過微信向5個朋友發求救訊息，又拍下被告伏在其腿的影片，並有傳送給朋友。

被告洛阿士否認強姦14歲華裔少女。(朱棨新攝)

辯方質疑X並非身陷險境

辯方律師布盤問時指，根據紀錄，X案發時聯絡的其中一人，當時正身處台灣，既然該人並不在港，X為何仍向該人士求救。X說﹕「想對方關心吓。」辯方續指因X當時並不危險，她向他人發訊息及傳送影片，是想和他人閒談，及求取他人按讚，X否認。

指X有加入講性及古怪事群組

辯方續指，X當時加入一個群組，該群組會講及性、古怪的事，或分享圖片，X稱不記得有否加入該群組，但有朋友在該群組內，她又指「群主」曾開了一個新的群組，並確認「群主」即群組的管理員。

X認曾在公園與被告交談

辯方之後道出其案情，指案當日被告和X在天橋擦身而過，X認得被告，因此轉身，並停下並等待被告，又向被告示意跟著她。X否認，但同意曾在一個公園和被告交談。

不明辯方指被背叛意思

辯方續指，兩人之後到樓梯間坐下，被告的頭伏在X的腿上，然後入睡。X回應稱被告當時閉眼，但屬於「扮嗰種」，又指她因驚慌才沒有離開。辯方又指，X曾看到被告WhatsApp的背景圖片是被告和一名女子，X感到被背叛。X否認，又稱她未有看到該圖片，亦不明白辯方指「被背叛」的意思。辯方續指，被告沒有強姦X，X否認全部說法。

案件編號：HCCC197/2022