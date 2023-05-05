涉30年前性侵兩表妹　表哥承認掀細表妹內褲感內疚　否認強姦

中年漢涉逾30年前性侵兩表妹案，今（5日）在高等高院續審，被告出庭自辯。他指，自已升中後被欺凌， 性格變得暴戾，加上妒忌家人對兩表妹較好，因此他會處罰她們。他承認曾要細表妹倒立，再掀開其內褲，看對方下體。細表妹數年前年發短訊予他，重提當年性侵事件，被告因此感到內疚和羞愧。但他否認強姦細表妹，指對方或記錯。



被告CFL（現47歲，案發時14歲），否認於1990年8月某日，在新界大埔某單位非禮當時10歲的Y、強姦及襲擊7歲的X。X和Y為一對親姊妹，被告則是兩姊妹的表哥，即她們姑姐的幺子。

控方今早新增一項非禮罪，為強姦罪的交替控罪。被告承認此罪，而控方繼續控告強姦罪。

指不知事件多年 仍對X構成如此大打擊

被告今作供時透露，曾任職銷售保安系統。他指，事主X和Y曾到他一家留宿，包括1990年的暑假，當年他已就讀中學。被告續稱，升中後環境轉變，同學並不友善，自已亦遭拳打，性格亦因此變得暴戾。同時，他覺得母親對X和Y較好，如會帶她們飲茶。他因此心生妒忌，會處罰兩人，包括襲擊對方。

就Y早前供稱，被告要求她倒立，並趁機掀開她的內褲2至3次，觀察其私處。被告今指，自己只曾向X做出該些行為，但未有著Y倒立等。他解釋因當時欺負較年幼的X，又指因感好奇，因此掀開X的內褲。此外，被告曾把電芯觸及X的私處，但在X叫痛時已停手，他亦否認用手觸及對方的私處。

被告續稱，於2018年收到X的短訊，重提當年性侵事件，自己感到內疚和羞愧。他指不知道事件在多年後，仍對X構成如此大打擊，又指有出席X的婚宴，事後才知悉對方原本不打算邀請他。就X稱曾遭被告強姦，被告否認，但指對方或記錯，未必是故意虛構。

案件編號：HCCC160/2021