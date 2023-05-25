巴裔漢涉強姦14歲少女　剛相識即強吻摸胸　事主說：朋友唔係咁

巴基斯坦裔男子涉在天橋與一名14歲華裔少女相遇後，即尾隨她並兜搭說感到孤單，想交過朋友，之後把少女帶到大廈後樓梯強吻，少女曾稱：「朋友唔係咁。」被告卻回應：「點解唔可以？」之後涉把她強姦，完事後更提議少女與他一同找其「兄弟」，少女推卸後離關，並即告知朋友及母親報警。巴漢被捕後曾否認與少女有性接觸，惟少女身上被驗出有其基因的精液，巴漢改稱曾在少女腳上睡覺及幫過她綁鞋帶。他否認強姦罪，案件今（25日）在高等法院開審。



被告Iqbal Asif(洛阿士)，24歲，被控於2021年10月22日，在長沙灣邨附近的樓梯強姦當時14歲女事主。

被告洛阿士否認強姦14歲華裔少女。(朱棨新攝)

被告與X天橋上迎面相遇

控方開案陳詞指，案發日下午4時許，女事主X行經一條天橋時，與被告迎面而行，被告之後轉身尾隨她至長沙灣邨的公園，並上前兜搭，問X可否做他的朋友，X同意後，他便把X帶到案發的後樓梯。

X拍到被告躺在其腳部的影片

被告向X稱他17歲，並把頭躺在X的腳上，X即透過訊息向兩名朋友Y和Z求助，並發送拍到被告躺在她腳上的影片，又在訊息中謂：「變態」。Y曾問被告是何人等。被告其後摸X的胸和強吻她，並按著X及摸她的私處，之後脫下雙方的褲子，並與X發生性行為，X哭泣求救但遭強吻而不果。X事後發現其私處有白色液體。

被告被捕後否認與X有性接觸

被告之後和X離開大廈，X離開後和朋友Y和Z等人集合，她把事件告知友人，其中一人轉告X的母親並報警。警方接報後，以X的手機約被告見面，被告應約時被捕。他警誡下否認強姦X，錄影會面時稱和X沒有性接觸，只是閒談和交換電話號碼，並稱有為X綁鞋帶。

被告認曾躺在X腳上睡覺

惟控方指，X的陰道和內褲發現精液痕跡，經檢驗後發現與被告吻合。被告之後在錄影會稱，他當日在天橋遇見X時，X向他眨眼及打眼色，並帶他到長沙灣邨的公園，期間X曾飲啤酒。他起初指兩人後樓梯只停留一、兩分鐘，惟警員向他展示閉路電視片段和X拍的照片後，他改稱在後樓梯時，曾躺在X的腳入睡至少5分鐘，但遭相機閃光燈弄醒。

X曾向被告說朋友唔係咁

控方庭上播出X的錄影會面，她稱在公園時遭一名巴基斯坦裔男子兜搭，對方講中文，但大部份為英文。該巴裔男後來把她帶到後樓梯，並稱因家人返回家鄉，他沒有朋友並感到孤獨，巴漢之後吻她，並摸她的私處和胸，甚至舔其乳頭。X曾表明：「朋友唔係咁。」巴裔男卻說：「問點解唔可以？」之後脫下兩人的褲子，並與她發生性行為。惟她指巴籍男的陽具只「插入一半，無完全插入」，所以她不覺痛楚，但感到「好唔舒服」和「好污糟」，他並在X體外射精。

事後叫X一同找其兄弟

X又指，該巴裔男子事後想叫X一同找他的兄弟，X稱已約了朋友推卻。她和巴裔男分開後，曾接過該巴裔男子的視頻電話，並見到他身旁有很多「兄弟」。

案件編號：HCCC197/2022