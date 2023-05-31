綜援、生果金、長者生活津貼今起出「半糧」　涉$28億　金額一覽

2023/24年度《財政預算案》建議向領取社會保障金額的人士發放一次過額外款項。政府今日（31日）公布，綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼、在職家庭津貼受助人，今日起陸續獲發「半個月糧」，政府預計約163萬名社會保障受助人及約7萬個領取職津的住戶受惠，共涉及超過28億元額外款項。



2023/24年度《財政預算案》建議向領取社會保障金額的人士發放一次過額外款項，相等於發「半個月糧」。（羅君豪攝）

政府表示，一次過額外款項金額相當於半個月的綜援、高齡津貼、長生津貼或傷殘津貼，而在職津也作相若安排。

綜援長者按程度殘度可獲$2,030至$3,450不等

就今次多發半個月標準金額，因應健全或有不同程度殘疾，綜援單身長者可獲2,030至3,450元不等，每位家庭成員可獲發1,910至3,163元不等；成人綜援人可獲發金額由1,428 至3,450元不等，家庭成員有1,025至3,163元；兒童獲 1,720 至 3,700元，家庭成長員有 1,140至3,415元。

至於高齡津貼會有785元、長生津有2,030元、普通傷殘津貼有1,003元、高額傷殘津貼 有2,005元。

政府今日今日起，向領取社會保障金額的合資格人士發放一次過額外款項。（政府文件）

政府指出，在2023年5月3日（即立法會通過《2023年撥款條例草案》當日）合資格領取社會保障金額的人士，以及在2022年11月1日至2023年5月3日期間提交職津申請而最終獲批的住戶，均符合資格領取一次過額外款項，預計約163萬名社會保障受助人及約7萬個領取職津的住戶受惠，共涉及超過28億元額外款項。有關款項將以自動轉帳方式存入上述人士／住戶指定的香港銀行戶口，毋須另行申請。