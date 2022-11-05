基層及殘障人士批施政報告照顧不足　倡完善綜援制度

在一個討論施政報告福利政策的論壇上，有劏房戶和關注學童發展的與會者都異口同聲指出，施政報告對基層的關顧仍然不足，綜援金額支撐不了生活開銷，即使早前推出「共創明teen」計劃，措施仍然離地。亦有關注殘障人士權益的代表指出，輸候院舍時間長，申請綜援亦不易，建議政府成立委員會統籌。



立法會社會福利界議員狄志遠今日（5日）召開「2022施政報告福利政策的補漏拾遺座談會」，邀請勞福局副局長何啟明、社福機構、基層人士等不同持份者對新一份《施政報告》中的社福政策提出意見。

綜援金額少 難應付基層學童生活需求

住在觀塘劏房的單親媽媽Debbie通過網絡視像表示，為照顧兩個分別就讀小學及中學的女兒，她無瑕工作，全家三口靠領取綜援生活，但劏房租金達5,800元，加上水電費後開銷巨大，劏房津貼難以覆蓋，綜援金額不足以支撐生活開銷。

Debbie指，女兒在學校學習英文有難度，上課後補習英文，每人每月需花費700元補習費。此外，兩個女兒都喜歡畫畫，無奈缺乏開支專門學習，她感嘆綜援金額嚴重不足，難保障基層人民生活質量。

單親媽媽Debbie通過網絡視像講述基層人士生活的困難。（狄志遠議員辦事處提供）

關注學童發展權利聯席成員何汝瑛補充，因家庭拮据，Debbie女兒還面臨營養不足。何又表示，除了卻經濟壓力外，疫情下不少基層學童還面臨精神健康問題，認為政府對基層學童配套支援不足，「共創明teen」計劃與實際情況有差距。

倡建殘障人士事務委員會

嚴重弱智人士家長協會黎沛薇指出，殘障人士生活所需開銷很大，若申請個人綜援需要非與家人同住，除非入住院舍，但輪候殘疾院舍時間長。與此同時，嚴重殘障人士必須有人照顧，就會把照顧者計入家庭成員收入，或會不符合領取綜援資格。尤其是嚴重殘障人士若領取不到綜援，便更增加普通家庭開支。

嚴重弱智人士家長協會黎沛薇指出，嚴重殘障人士領取綜援有難度。（劉夢婷攝）

黎沛薇還指，殘障人士亦需要健全的配套措施，建議成立殘障人士事務委員會，專責處理群體面臨的教育、交通等特殊困難。

勞福局副局長何啟明回應指，已有康復諮詢委員會，黎反駁謂仍不足夠，諮詢委員會的意見政府未必採納。

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