廣華醫院新急症室啟用　設多個告示提醒碧街新入口　有市民仍去錯

廣華醫院新急症室早上七時半（31日）啟用，入口由窩打老道移至碧街，院方在碧街及窩打老道一帶，以至醫院新舊大樓的多個出入口設置告示，提示市民新急症室入口位置。不過仍然有市民去錯出入口，先後去錯醫院三個位置後，才成功到達碧街的出入口，建議院方設置更多清晰告示。



廣華醫院新急症室今日（31日）啟用，有病人不知悉入口位置由窩打老道移至碧街（張浩維攝）

早上最長輪候時間為兩小時 九龍區當中最短

廣華醫院新急症室今日（31日）啟用，入口由窩打老道移至碧街，新急症室面積是舊急症室2.6倍，大堂內有不少市民等候診症，登記站亦見排隊人龍。等候室的電視屏顯示，廣華醫院截至上午10時30分，過去數小時病人的最長等候時間為超過兩小時。根據醫管局網頁顯示，廣華醫院的急症室輪候時間是九龍區的醫院當中最短。

因應新急症室啟用，院方在碧街及窩打老道一帶，以至醫院新舊大樓的多個出入口設置告示，提示市民新急症室入口位於碧街，同時安排義工提供協助。

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等候室的電視顯示，廣華醫院於上午10時30分，在過去數小時病人的最長等候時間為超過兩小時。（張浩維攝）

有病人不知悉急症室入口位 去錯醫院三個位置

雖然院方設有多個告示，但仍有市民誤到舊急症室。陪同太太到急症室求診的吳先生表示，首次到廣華醫院，不太清楚急症室位置，先後到了舊急症室、醫院新大樓、急症室救護車站，最後才到達碧街的出入口。吳先生認為，新急症室啟用，可設置更多的告示牌及更清晰的指示，防止市民去錯出入口。