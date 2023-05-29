廣華醫院新急症室周三啟用　面積增近2.6倍　料可改善輪候情況

廣華醫院醫院重建計劃第一期新大樓已經竣工，新急症室亦將於周三（31日）早上7時30分起啟用，為病人提供更全面的 24小時急症醫療服務。廣華醫院醫院行政總監鄧錦成醫生指新急症室的面積較舊急症室增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域等，診症室的數目亦有所增加，再配合新增的急症科病房，預期有助改善病人輪候的情況。



廣華醫院新急症室亦將於周三（31日）早上7時30分起啟用。（馬煒傑攝）

廣華醫院今日（29日）宣布，醫院重建計劃第一期新大樓已經竣工，繼今年4月下旬開始分階段投人服務後，新急症室亦將於本周三（31日）早上7時30分起啟用，為病人提供更全面的 24小時急症醫療服務。

新急症室啟用後，現時位於醫院東翼地下的急症室將會關開。廣華醫院已通知消防處及各公共交通工具營辦商有關安排，並已於油麻地港鐵站和醫院附近主要街道張貼告示，提示市民急症室的搬遷日期和時間。而新急症室的入口和車輛上落客點，將會由窩打老道搬遷至碧街。

為配合「智慧醫院」的發展，廣華醫院新急症室會引人急症室電子系統(EAED)和住院病人藥物處方系統(IPMOE)。為確保有關電子化系統在新急症室運作暢順，廣華醫院已於4月下旬起，在現有的急症室先進行試用。

廣華醫院醫院行政總監鄧錦成醫生指新急症室的面積較舊急症室增加近2.6倍，達6,400平方米，並增設急症科病房、感染控制隔離區域及提供 24 小時電腦斷層掃描服務等。現時每日急症室有約 300 人次求診，新急症室的空間和設施進一步完善，有助理順病人診症的流程，而新急症室投人服務後，診症室的數目有所增加，再配合新增的急症科病房，預期有助改善病人輪候的情況。