涉偷5600元帽　停職女警稱受藥物影響　官指表現如常人裁罪成

女警涉嫌在尖沙咀TWIST店內偷去一頂價值逾5600元的帽子，她早前否認盜竊罪受審，並引述專家指，她因服用過量鎮靜劑，案發時失去認知能力。案件今（31日）在九龍城法院裁決，裁判官指被告離開時，被發現身上藏有未經付款的帽子，後被搜出鎅刀及防盜裝置，可推斷她當時曾在店內拆除防盜裝置，再把帽子藏起來離去。裁判官又指，即使被告患長期精神病，惟不代表她不會偷竊，亦看不到她當時的精神狀態受藥物影響，形容她表現如同常人，必然知悉自己在做甚麼，裁定她罪成，並需還押小欖精神病治療中心至6月14日判刑，待索兩份精神科報告，以了解判處醫院令適合性。



被告劉潔兒（50歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST店內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670元，而上述物品為TWIST的財產。

被告劉潔兒今在九龍城法院被裁定盜竊罪成。（資料圖片）

裁判官指被告身上藏鎅刀及店舖防盜裝置 可推論她拆除帽子的防盜裝置

裁判官引述庭上證供，辯方專家警方臨床心理學家麥詠芬指被告有長達20年的精神病史，患驚恐症、抑鬱症及空間恐懼症，另一專家證人洪秉基醫生則指，被告稱她在案發前10日被困在地鐵站升降機內，其後她獲家庭醫生處方鎮靜劑（Diazepem），她及後又因失眠服用過量鎮靜劑，導致案發時失去認知能力。

裁判官雖接納辯方專家誠實可靠，但認為他們是基於被告片面之詞而下結論，缺乏其他證據支持，加上被告沒有出庭作供，法庭難以判斷她稱被困升降機、服用過量鎮定劑、出現幻覺、失禁等是否真確，因此無法給予專家意見任何比重。

裁判官覆述案情指，被告當日在店鋪內購買共值1千多元物品，離開經過防盜門時觸發了防盜鈴，職員上停截查期間，涉案未經付款的帽子從她身上掉下。女警到場搜身時，發現被告身上藏有鎅刀及店舖的防盜裝置。以上證據可推論被告曾在店內拆除帽子的防盜裝置，再把帽子藏在身上離開，必然有意圖偷竊。

求情透露被告現已退休 每月獲1.2萬元退休金

針對被告精神病情況，裁判官則指被告當時被搜出精神病科覆診紙，可證明她的確患精神病，但不代表她不會偷竊，兩者並非互相排斥；而且觀乎店鋪閉路電視片段，不覺得被告當時受到鎮靜劑影響，認為她表現如同正常人，必然知悉自己在做甚麼。裁判官最後總結，被告偷竊意圖證據確鑿，單憑她有長年精神病史，不足以證明其案發時精神狀況有異，因此裁定她罪成。

辯方求情指，出身警察世家的被告任職警察30年，被告現已退休，每月可獲1萬2千元退休金，又呈上被告丈夫的求情信，透露她因需服用精神藥物的關係無法生育。辯方續指，被告早前已申請入住中途宿舍，目前正在等候入住，而本案控罪一般只需罰款，希望法庭考慮她的精神狀況判處非監禁刑罰。

案件編號：KCCC 2064/ 2022