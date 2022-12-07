停職女警涉偷5600元帽子　稱需找多名專家證精神狀況　案下月再訊

停職女警涉嫌在尖沙咀TWIST店內偷去一頂價值逾5600港元的帽子，被控盜竊罪，今（7日）於九龍城法院再提訊。她否認控罪，辯方稱需傳召精神科醫生和心理學家講述她的精神狀況，及延聘外籍資深大律師抗辯。由於辯方尚未能向法庭確認證人數量，裁判官遂將案件押後至明年1月4日作審前覆核，被告准繼續保釋。



被告劉潔兒（49歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST店內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670港元，而上述物品為TWIST的財產。

女被告劉潔兒在TWIST店內偷了一頂帽。（圖片來源：TWIST）

被告否認控罪後，控方表示預計將傳召3名證人，及依賴長約50分鐘的閉路電視片段。辯方則指，被告打算找一名心理學家，及一至兩名精神科醫生作供，但其中一名醫生仍未聯絡到，故希望案件排期3個月後審訊。

裁判官即問：「點解之前嗰個（精神科醫生）唔得？你知道3個醫生『度期』好難？」若辯方未能準備好報告等資料，而法庭已定下審期，做法並不理想，故決定先作審前覆。辯方亦同意，並承諾下次提訊時會確定到辯方證人數目。

案件編號 : KCCC 2064/2022