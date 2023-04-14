停職女警涉偷5600元帽　遇搜查帽從身上跌出　經理：同警察講得啦

停職女警涉嫌在尖沙咀TWIST店內偷去一頂價值逾5600港元的帽子，她否認盜竊罪今（14日）在九龍城法院受審。涉案店舖經理供稱，被告當日店內購買了一頂帽及一條手鏈，離開經過防盜門時觸發了防盜鈴，經理見狀逐一搜查其身上物品，發現有未付款帽子從被告身上掉出。被告嘗試逃走不果，不斷向職員謂：「畀次機會我。」惟經理表示：「你唔洗同我哋講架，同警察講得啦。」



被告劉潔兒（49歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST店內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670港元，而上述物品為TWIST的財產。

停職女警劉潔兒否認偷竊，在九龍城法院受審。(資料圖片)

被告曾拿帽入試身室

涉案Twist 店舖經理郭艷娟（音譯）供稱，案發當日下午5時左右，有同事透過對講機通知她服裝部少了一頂帽。另一名同事隨即到貨倉查看閉路電視，發現被告曾將該帽及一個手袋拿到試身室，被告出來時身上只剩下手袋。

購買1111元貨品離開時響機

及至5時半左右，被告購買了一頂Prada的帽及一條Gem Kingdom的手鏈，總值1111港元。被告離開店舖時，防盜裝置突然響起。郭見狀上前問被告是否剛購物完，指有機會有防盜裝置未拆除，然後將被告身上的購物袋及其他隨身物品逐一「過機」，均沒有引起防盜警號。

被告曾嘗試把帽放入隨身袋

郭因而要求被告單獨走過防盜門，防盜警號緊接響起。被告即神情慌張地走到其隨身物品安放處，並從身上取出她沒有付款的黑色帽，意圖放進其中一個袋裏面，但該帽子意外掉到地上。郭即問被告有否購買該帽，被告沒有回應並試圖離開店舖，被郭等人截下。被告遂向郭等人求情，希望他們能給她一次機會。

被告在店成日摷嘢

辯方其後指出，郭在證人口供中未提及被告曾要求「畀次機會」，直到今天在庭上作供才首次提及，郭同意。問及被告當時有否不尋常的舉動，郭指被告「成日摷嘢」，又不斷說：「畀次機會。」郭同意錄取口供時曾稱覺被告的行為可疑。

女警在被告身上搜出精神覆診紙

女警鄧素貞(音譯）稱，當日接報到場為被告搜身，發現她褲內大臂位置藏有一把藍色鎅刀，其身旁個人物品中有一個Starbuck保溫杯，內藏有涉案店舖的一個白色防盜裝置。此外，鄧還在被告身上找出一張精神病專科的覆診紙。

案件編號：KCCC 2064/ 2022