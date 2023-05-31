強制舉報虐兒｜雷張慎佳：遲到好過冇到　料個案增籲政府做好配套

強制舉報虐兒草案將於周五（6月2日）刊憲，23個類別人士被列作強制舉報者，倘未有履行或面臨最高3個月監禁及罰款5萬元，並設條文規定任何人不可故意阻止或阻礙「強制舉報者」舉報等。



曾任防止虐待兒童會總幹事、前兒童事務委員會委員雷張慎佳認為，本港立法太遲，「但遲到好過冇到」，並強調立法後相信個案會增加，故政府需要有合適配套，包括舉報後後續調查人手，甚至醫護、警方等配合，並稱社署新留宿中心僅48個名額明顯不足，冀多宣傳寄養服務，協助有需要兒童。



雷張慎佳指本港立法強制舉報虐兒法太遲，但遲到比無到好。（資料圖片／張貮龍攝）

初期或有不順利情況 配套上需有充份準備

雷張慎佳表示，強制舉報虐兒在世界各地並非新事，早在1962年美國已有人推動相關法例，隨後在美國50多個州份實施，甚至聯合國在2011年建議契約國要有相關制度，並在2013年清楚建議需要立法，「（香港）政府今時今日先有，當然遲到好過冇到，都期望係立法會可以仔細傾。」

她又表示，據其他國家經驗，初期推行時或因資源問題，或有不順利情況，期望香港勿重蹈覆轍，在配套上要有充份準備。她認為，當法例通過後，料有一些以往未曾舉報的個案浮現，屆時需要更多人手處理，「舉報後有幾快去做？醫護、警方、社工甚至法庭要點裝備到？點支援業界？唔希望見到有耽誤調查情況出現。」

強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，（資料圖片）

新留宿幼兒中心料不足應付

社署將設立新留宿幼兒中心，料明年首季啟用，雷張慎佳認為，政府亦看到必需要增加服務配合新政策，「但明顯48個位有一定限制」，建議政府應考慮多發展寄養服務，因一些幼兒或不適合宿舍生活，更需要在家庭環境下成長，「都真係見過有啲兒童係院舍有較差對佳，要留意點去避免，寄養服務現時數目唔多，應該要諗點落力宣傳，法例通過後都需要做詳細調研。」

社福界立法會狄志遠。（盧翊銘攝）

幼稚園協會會長唐：期望當局舉辦座談會或培訓課程

香港幼稚園協會會長唐少勳接受電台訪問時則稱，因幼兒未必能夠清晰表達，擔心幼稚園教師要掌握法例要求以決定是否舉報會有一定困難，例如幼兒不時會在家中走動而撞傷手腳，造成瘀傷，要釐清是否由虐待造成，亦需要時間。她稱業界會擔心出現濫報情況，期望當局能夠為教育界舉辦座談會或培訓課程，解釋法例內容，更清晰說明不同情況下的處理方式。

社福界立法會議員狄志遠則稱，當局提出的免責辯護只偏重原則性情境，仍缺乏細節，未能解決前線人員憂慮，冀在法例生效前有更清晰指引。 他預料法例生效初期會比現時會多數以幾十倍舉報個案，單單新增一間兒童寄宿中心並不足夠。