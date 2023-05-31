強制舉報虐兒｜紅黃綠三級制納指南參考　皮黃骨瘦傷痕纍纍須舉報

《強制舉報虐待兒童條例草案》將於本周五（6月2日）刊憲，指明社會福利、教育及醫療衞生三個界別的專業從業員為強制舉報者，包括教師、社工及醫護等，如懷疑18歲以下兒童嚴重受虐或被疏忽照顧等，應在切實可行的範圍內盡快舉報。違者最高罰則為監禁3個月和罰款5萬元。



政府早前諮詢時，建議舉報機制分紅、黃及綠色三級，不過未見列於今次《草案》。政府消息人士表示，仍會沿用相關分流程序，會將其納入正擬備的強制舉報者實務指南，並臚列各相關例子、個案及情景，傷痕纍纍、被強迫進行性行為及皮黃骨瘦等，均屬紅燈級別，須強制舉報。



《強制舉報虐待兒童條例草案》將於本周五（6月2日）刊憲。

紅黃綠色三級舉報機制只納入強制舉報者實務指南

勞福局早前提交諮詢文件，建議設立紅、黃及綠色三級舉報機制。第一級為兒童受嚴重傷害或有迫切危機，須強制向警方或社署舉報；第二、三級則為鼓勵舉報或轉介。被問到今次條例草案不包括其中，是否代表已取消三級制安排，政府消息人士表示，當局不會將三級制納入法例，但會列入正擬備的強制舉報者實務指南，屆時將會臚列相關例子、個案及情景，助強制舉報者作出判斷。

消息人士表示，虐兒情況種類繁多，舉例指傷痕纍累、被強迫進行性行為及嚴重營養不良、皮黃骨瘦等，均屬紅燈級別，須強制舉報。

至於舉報途徑方面，政府消息人士表示，報警及填寫簡單指定表格即可，當局正研究是否打999，抑或設專門熱線報案。

消息人士：免全民皆舉報 故只強制三界別專業人士

《草案》涉及的強制舉報者指明社會福利、教育及醫療衞生三大界別，何以不擴大涵蓋範圍？消息人士解釋，若強制全民皆舉報，相信會超逾負荷能力，資源亦會分薄，冀集中選定於與兒童有密切接觸、經訓練的專業人士。政府消息人士又強調，倘發現懷疑虐兒個案，同樣鼓勵其他市民盡道義責任，見疑即報。

參考其他司法管轄區經驗，政府預期新法例生效後，舉報虐兒個案數字或大幅飆升，不過消息人士指，難以估算實際數字，但相信與此同時亦具阻嚇力，「希望施暴者知道咁多人會舉報，希望佢會收手。」

政府消息人士稱，社署將設立一間新的留宿幼兒中心，並於明年首季啓用，可提供48個服務名額，年均可照顧192名兒童，另正考慮增設另一間相同規模的留宿幼兒中心，及招募更多寄養家長，以進一步增加緊急安置名額供應。