強制舉報虐兒｜舉報沒時限　設有免責辯護　尊重當事人意願非理由

強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，他們如合理懷疑18歲以下兒童受虐必須盡快舉報。政府消息人士今日（31日）透露，新機制設有「免責辯護」，「強制舉報者」若真誠而合理地相信延遲舉報可符合受虐兒童的最佳利益，例如需先安撫當事人情緒或協助遷離受虐環境等，或已知悉有他人已舉報，可視作免責辯護，但聲稱因尊重當事人意願而未作舉報則不屬免責辯護理由。



強制舉報虐兒相關草案將於周五（6月2日）刊憲，新機制中，社工、教師及醫護等23類人士列強制舉報者，（資料圖片）

無列明舉報時限 消息人士：每宗個案情況不同

政府消息人士表示，今次條例草案並無列明舉報時限，「唔會明文規定要幾多個鐘、幾多分鐘內要舉報」，因每宗個案情況不同，需視乎受虐兒童的傷害程度及性質而論，強制舉報者行動前亦或需時求證，故難以作硬性規定：「有啲可以即時睇得出，例如成身傷晒，但有啲（懷疑受虐兒童）可能情緒好低落，有需要再了解多啲。」

真誠合理相信延遲舉報可符兒童最佳利益 可作免責辯護

消息人士又提到，若延遲舉報有因，包括真誠而合理地相信延遲舉報可符合受虐兒童的最佳利益，並採取合理行動，則符合免責條件。消息人士舉例指，若有遭家人性侵兒童拒舉證，協助其個案的社工，或需時安撫情緒致未能及時舉報，又或顧及當事人福祉包括安排將其遷離至安全環境，可提出免責辯護。

未能確認是否已舉報應寧濫勿缺 消息人士：報多好過報少

另一免責辯護情況則涉及其他知情者，若確切知悉已有強制舉報者作出舉報，則可予免責。消息人士指，如果發現懷疑嚴重受虐個案，但未能確認是否有人已舉報，則寧濫勿缺：「報多咗好過報少咗。」

倘尊重受虐當事人意願應其要求不按法例舉報會否「上身」？消息人士表示，從法律層面而言，此非不履行責任的合理辯解，因立法原意及初心是保障兒童，強制舉報者應據專業判斷，助受虐兒童脫離險境。

阻撓或妨礙舉報者同會面臨罰則

若遇第三方阻撓舉報，例如上司等，新機制設有保障條文，政府消息人士表示，阻撓或妨礙舉報者同樣會面臨罰則。

懷疑虐兒個案共涵蓋四類別：身體虐待、性侵犯、疏忽照顧及心理虐待，強制舉報虐兒新機制規定強制舉報者在工作期間，如合理懷疑18歲以下的兒童 「已遭受並仍遭受嚴重傷害 」 或 「正面對遭受嚴重傷害的實際風險」，例如遭暴力虐打、遭嚴重性侵等，便須在切實可行範圍內盡快舉報。機制又特別列明，另一名兒童所造成的傷害包括欺凌、以及意外所致傷害，則不在舉報範圍內。

法例刊憲後18個月實施 給予相關人士完成法定責任培訓

政府消息人士透露，政府擬於新法例刊憲後18個月實施新機制，期間給予相關人士完成法定責任培訓，相關專業團體按需要檢視及修訂其實務守則或指引。

根據政府最新提交立法會文件，強制舉報者清單包括經常接觸的23個類別人士，包括社工、幼兒中心與留宿服務員工、教師、醫生、護士、臨床心理學家等。

舉報數字或飆升 社署新留宿中心明年首季啓用 可提供48個名額

政府消息人士稱參考其他司法管轄區經驗，政府預期新法例生效後，舉報虐兒個案數字或大幅飆升，社署將設立一間新的留宿幼兒中心，並於明年首季啓用，可提供48個服務名額，年均可照顧192名兒童。消息人士又稱，社署正考慮增設另一間相同規模的留宿幼兒中心，及招募更多寄養家長，以進一步增加緊急安置名額供應。

23類人士列強制舉報者清單：

社工、幼兒工作員/主管、兒童住宿照顧服務院舍院長



教員、寄宿學校舍監



護士、醫生、牙醫、牙齒衞生員、中醫、物理治療師、職業治療師、醫務化驗師、視光師、放射技師、藥劑師、助產士、脊醫、言語治療師、營養師、聽力學家、臨床心理學家、教育心理學家



保障「強制舉報者」措施：

1.任何人不得故意阻止或阻礙「強制舉報者」作出舉報



2.任何人不得披露「強制舉報者」的舉報作出者身分，亦不得披露能夠藉以推論出該身分的資料



3.「強制舉報者」不會僅因作出舉報而招致任何民事或刑事法律責任。



4.不得僅因某「強制舉報者」作出舉報而斷定該人違反任何專業操守的或專業道德的守則。

