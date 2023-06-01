工作暑熱警告｜建造商會指部份工種難跟指引　停工安排複雜冀修訂

勞工處連續兩日發出黃色工作暑熱警告，周三（5月30日）更歷時七小時，為生效至今最長。根據《預防工作時中暑指引》，紥鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。



香港建造商會執行總監梁敬國今（1日）於港台《千禧年代》表示，建造業一直有協助工友於酷熱情況下抗熱消暑，亦有安排休息時間及風扇散熱，但要據《指引》執行休息時間不可行，因部份工序例如落石屎期間難以暫停，亦難按勞工處建議安排工友分組輪流工作及休息，因人手需求會大增，亦會增加工序複雜性：「你坐喺辦工室歎住冷氣，當然可以度到呢啲橋啦。」



職業安全健康局總幹事游雯認為，最緊要是預早安排休息時段及人手安排，相信於行政上是可行。



勞工處過去兩日連續發出工作暑熱警告。（資料圖片/林靄怡攝)

踏入夏季天氣酷熱，勞工處早前推出《預防工作時中暑指引》，並依據暑熱指數制定工作暑熱警告，共分為黃色、紅色及黑色三級，提醒僱主應安排員工適時停工休息，及採取相應消暑措施。

梁敬國指，歡迎勞工處制定工作暑熱警告，但直言業界要據《指引》執行並不可行。根據《指引》，當發出黃色工作暑熱警告後，中等勞動工作須每工作45分鐘休息15分鐘，紥鐵工人等極度勞動工種，每工作15分鐘應休息45分鐘。

梁敬國以落石屎為例，「落落吓係唔可以停，如果好似尋日咁（黃色工作暑熱警告生效七小時），咁就死得啦。」他引述勞工處建議可安排工友分組輪流工作及休息，「如果係咁，你話需要幾多人，個運作安排又會幾咁複雜？你坐喺辦工室歎住冷氣，當然可以度到呢啲橋啦。」

梁敬國指，建造業一直有協助工友於酷熱情況下抗熱消暑，亦有安排休息時間及風扇散熱。（資料圖片/林若勤攝）

梁敬國表明，即使未有《指引》前，建造業一直有協助工友於酷熱情況下抗熱消暑，包括派發西瓜、凍飲，亦有安排休息時間及風扇散熱，「我哋一直都強調，工友係我哋拍檔，佢哋嘅健康係好緊要。」他指，建造業議會於去年4月已制定業界的《酷熱天氣下工作的工地安全指引》，期望稍後可與勞工處的《指引》相互對照並作出修訂，可更適合建造業環境。

職業安全健康局總幹事游雯表示，職安局已展開全方位宣傳，包括專題網頁、增設WHATSAPP支援熱線、於交通工具投廣告等，冀提醒市民注意防暑。她續指，職安局專題網頁中，特設休息時間計算機，市民只需回答六條簡單問題，即可得出其工種相應的建議休息時間，「好多工友都話有用。」

被問到建造業難按《指引》設休息時段，她則指，建造業為工友安排休息時段非新鮮事物，至於工序期間或不能暫停方面，她則認為最緊要是預早安排，相信於行政上是可行。

▼5月8日 勞工處公布《預防工作時中暑指引》▼



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▼5月18日 首發工作暑熱警告▼

